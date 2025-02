Những lưu ý 'sống còn' người mắc bệnh tim mạch cần biết trước khi tiêm vắc xin cúm

TPO - Miền Bắc đang rét và sẽ tiếp tục chuyển biến sang nồm ẩm trong những ngày tới. Trong bối cảnh số người mắc cúm mùa ngày càng gia tăng thì yếu tố thời tiết càng là điều kiện thuận lợi để số người mắc bệnh tăng cao, đặc biệt là những bệnh nhân có bệnh lí nền như tim mạch, hô hấp... PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hoài, Viện Trưởng Viện Tim Mạch quốc gia, Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo cách thức phòng chống và giảm nhẹ các biến chứng.

PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hoài cho biết: “Cúm mùa có thể làm nặng lên các triệu chứng ở bệnh nhân suy tim và làm tăng nguy cơ các biến chứng tim mạch ở cả người khỏe mạnh và bệnh nhân có bệnh nền tim mạch. Cúm mùa có thể gây sốt, mất nước và tăng nhu cầu ôxy khi nhiễm cúm khiến tim phải làm việc nhiều hơn, dễ dẫn đến suy tim cấp mất bù ở bệnh nhân suy tim, tăng nguy cơ rối loạn nhịp tim ở bệnh nhân tim mạch. Thêm nữa bệnh nhân tăng huyết áp hoặc suy tim thường đang được bác sĩ kê đơn các thuốc giãn mạch và lợi tiểu, khi bị cúm bệnh nhân có thể bị mất nước và giãn mạch do sốt do đó cần tham vấn ý kiến bác sĩ tim mạch ngay để điều chỉnh các loại thuốc này”.

Ngoài ra cúm mùa cũng có thể làm tăng nguy cơ các biến chứng tim mạch ở cả người khỏe mạnh và đặc biệt là bệnh nhân có bệnh nền tim mạch. Trong một số trường hợp, cúm mùa có thể dẫn đến viêm cơ tim cấp, gây nên rối loạn nhịp tim cấp, suy tim cấp tiến triển rất nhanh, bệnh sẽ nguy hiểm hơn trên nền bệnh nhân có bệnh tim mạch mạn tính. Theo bác sĩ Thu, cúm mùa thường gây phản ứng viêm hệ thống, làm tăng nguy cơ rối loạn đông máu, điều này sẽ tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim, đột quỵ ở bệnh nhân có bệnh tim mạch do xơ vữa.

3 lưu ý đặc biệt

Do đó chuyên gia tim mạch khuyến cáo ba vấn đề chính người bệnh cần quan tâm để đảm bảo sức khỏe trong mùa dịch bệnh gồm: chế độ uống thuốc, chế độ sinh hoạt và chế độ ăn uống.

Theo đó, bệnh nhân cần duy trì thuốc tim mạch bằng cách uống đúng liều, không tự ý ngưng (kể cả thuốc huyết áp, chống đông, statin). Quan trọng nhất là bệnh nhân cần hiểu mình đang được dùng những loại thuốc gì, tác dụng chính ra sao để theo dõi phù hợp. Một số loại thuốc hay dùng khi điều trị triệu chứng của cúm như thuốc giảm đau hạ sốt, đặc biệt thuốc nhóm NSAID (ibuprofen..) hay corticoid có thể làm nặng lên triệu chứng suy tim, tăng huyết áp nên cần tham vấn ý kiến bác sĩ tim mạch và bác sĩ truyền nhiễm trước khi dùng.

Cúm có thể gây sốt cao, gây phản ứng giãn mạch mạnh và mất nước do đó nếu bệnh nhân tim mạch đang dùng các thuốc giãn mạch hay lợi tiểu cần chú ý theo dõi sát, cần thông báo cho bác sĩ tim mạch đang quản lí điều trị để có điều chỉnh kịp thời.

“Tiêm vắc xin phòng cúm có ý nghĩa quan trọng đối với bệnh nhân tim mạch, giúp giảm nguy cơ mắc cúm và giảm mức độ tiến triển nặng khi mắc cúm, điều này rất quan trọng với bệnh nhân tim mạch, đặc biệt là bệnh nhân suy tim sung huyết. Ngoài ra cần phòng lây nhiễm bằng cách đeo khẩu trang, rửa tay, tránh nơi đông người; ngủ đủ 7-8 tiếng/ngày, tránh gắng sức nặng. Mọi người nên tăng cường miễn dịch như bổ sung vitamin C (cam, ổi), kẽm (hạt, thịt), tỏi; uống đủ nước (1.5-2 lít/ngày); kiểm soát huyết áp: ăn nhạt, hạn chế mỡ động vật, tăng rau xanh và cá”, bác sĩ Thu nói.

Khi bị cúm cần tuân thủ điều trị theo phác đồ của bác sĩ truyền nhiễm, tham vấn ý kiến bác sĩ tim mạch đang quản lí điều trị về phác đồ tim mạch đang dùng xem có cần điều chỉnh thuốc tim mạch hay không. Tái khám tim mạch ngay nếu có các triệu chứng sau: nhịp tim nhanh kéo dài, khó thở, đau ngực, phù chân...

“Cần nhấn mạnh rằng bệnh nhân tim mạch rất nên tiêm phòng vắc xin cúm hằng năm, điều này đã được các hội tim mạch uy tín như hội tim mạch Mỹ, hội tim mạch Châu Âu , hội tim mạch Việt Nam khuyến cáo rất rõ do vắc xin cúm giảm 15-45% nguy cơ biến cố tim mạch. Khuyến cáo tiêm cho tất cả bệnh nhân tim mạch, kể cả người suy tim hoặc sau can thiệp mạch vành, bệnh nhân tăng huyết áp, bệnh van tim, bệnh cơ tim”, chuyên gia tim mạch nhấn mạnh. Đồng thời cho biết trước khi tiêm vắc xin cúm bệnh nhân tim mạch cần khám bác sĩ tim mạch để đảm bảo tình trạng tim mạch, huyết áp đang được điều trị ổn định. Không tiêm vắc xin nếu huyết áp quá cao hoặc quá thấp hoặc bệnh nhân đang có tình trạng cấp cứu về tim mạch, tình trạng suy tim mất bù. Nên tiêm vắc xin dạng bất hoạt để đảm bảo an toàn, tránh vắc xin sống giảm độc lực.