TPHCM ra mắt trung tâm chuyên sâu điều trị 'bệnh thầm kín' ở phụ nữ

TPO - Lần đầu tiên tại Việt Nam, một trung tâm chuyên sâu điều trị các “bệnh thầm kín” ở phụ nữ được đầu tư quy mô lớn vừa chính thức đi vào hoạt động tại Bệnh viện Hùng Vương TP.HCM, mở ra hướng tiếp cận mới trong chẩn đoán, điều trị và phục hồi chức năng cho nhóm bệnh lý vốn phổ biến nhưng lâu nay bị bỏ qua.

Sáng 26/3, Bệnh viện Hùng Vương tổ chức ra mắt Trung tâm Sàn chậu và khoa Điều trị trong ngày – hai đơn vị chuyên môn được xem là bước đi chiến lược trong định hướng phát triển chuyên sâu.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, việc đưa vào hoạt động các trung tâm chuyên sâu là bước đi cụ thể trong chiến lược phát triển hệ thống y tế theo mô hình “đa tầng – đa cực – đa trung tâm”. Theo đó, ngành y tế hướng đến tổ chức mạng lưới khám chữa bệnh khoa học, phân tầng rõ ràng, đồng thời phát triển các trung tâm kỹ thuật cao có khả năng dẫn dắt chuyên môn, đào tạo và nghiên cứu.

Bệnh nhân đến thăm khám, điều trị tại Bệnh viện Hùng Vương TP.HCM

“Việc hình thành các trung tâm chuyên sâu không chỉ nâng cao chất lượng điều trị mà còn giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế hiện đại một cách thuận lợi, công bằng hơn” - ông Thượng nhấn mạnh.

Theo các chuyên gia, rối loạn sàn chậu – bao gồm tiểu không kiểm soát, sa tạng chậu hay rối loạn chức năng tình dục. Đây là những “bệnh thầm kín” ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng sống của phụ nữ, đặc biệt là nhóm người bệnh sau sinh và giai đoạn tiền mãn kinh, mãn kinh. Tuy nhiên, do tâm lý e ngại, phần lớn người bệnh không đi khám sớm, dẫn đến tình trạng bệnh kéo dài, thậm chí biến chứng nặng.

PGS.TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương cho biết, Trung tâm Sàn chậu được xây dựng theo hướng tiếp cận toàn diện, từ chẩn đoán, điều trị đến dự phòng và phục hồi chức năng. Đây cũng là trung tâm đầu tiên tại Việt Nam phát triển đầy đủ chuỗi giá trị trong lĩnh vực này.

Ngành y tế TP.HCM đang hướng tới mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn diện, hiệu quả nâng cao chất lượng sống cho cộng đồng

Trung tâm được đầu tư đồng bộ với nhiều thiết bị hiện đại như hệ thống siêu âm sàn chậu chuyên sâu, các phương pháp đánh giá chức năng và cấu trúc sàn chậu, kỹ thuật đo niệu động học. Đáng chú ý, bên cạnh các phẫu thuật truyền thống, bệnh viện ưu tiên triển khai các phương pháp điều trị ít xâm lấn, kết hợp các chương trình phục hồi chức năng cá thể hóa, nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cho từng bệnh nhân.

“Chúng tôi không chỉ điều trị bệnh mà còn hướng đến chăm sóc toàn diện sức khỏe phụ nữ, từ dự phòng, can thiệp sớm đến phục hồi lâu dài, giúp người bệnh cải thiện chất lượng sống một cách bền vững” – PGS Diễm Tuyết cho hay.

Cùng với Trung tâm Sàn chậu, khoa Điều trị trong ngày cũng được bệnh viện đưa vào hoạt động nhằm đáp ứng xu hướng y học hiện đại, khi nhiều can thiệp y khoa có thể thực hiện trong thời gian ngắn mà không cần nằm viện dài ngày. Mô hình này giúp người bệnh giảm áp lực tâm lý, tiết kiệm chi phí và nhanh chóng trở lại sinh hoạt bình thường.