Bé 7 tuổi thoát cảnh truyền máu nhiều năm do mắc Thalassemia nhờ ghép tủy từ chị gái

TPO - Sau nhiều năm phụ thuộc truyền máu định kỳ do mắc tan máu bẩm sinh, một bệnh nhi 7 tuổi đã được Bệnh viện Trung ương Huế ghép tủy thành công từ người chị ruột tương thích hoàn toàn, mở ra cơ hội chấm dứt điều trị kéo dài và phục hồi sức khỏe ổn định.

Ngày 25/3, thông tin từ Bệnh viện Trung ương Huế cho biết vừa tổ chức xuất viện cho bệnh nhi H.T.M. (7 tuổi, quê Lào Cai) sau ca ghép tế bào gốc thành công. Đây là trường hợp mắc Thalassemia thứ 15 được điều trị khỏi tại bệnh viện này bằng phương pháp ghép tủy.

Bệnh nhi được chẩn đoán mắc Beta-Thalassemia từ khi mới 8 tháng tuổi, phải truyền máu định kỳ 3 - 4 tuần/lần và điều trị thải sắt kéo dài. Kết quả MRI ghi nhận tình trạng ứ sắt mức độ trung bình đến nặng ở gan, tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm.

Sau khi tìm hiểu các ca ghép thành công tại Bệnh viện Trung ương Huế, gia đình đã đưa cháu vào điều trị tại cơ sở y tế này. Kết quả xét nghiệm cho thấy, bệnh nhi tương thích HLA hoàn toàn (12/12) với chị gái 11 tuổi, đủ điều kiện để tiến hành ghép tế bào gốc đồng loại.

Trong quá trình điều trị, bệnh nhi gặp một số biến chứng như nhiễm trùng, xuất huyết bàng quang và tái hoạt hóa virus CMV. Tuy nhiên, nhờ được theo dõi sát và xử lý kịp thời, sức khỏe bé dần ổn định; các dòng tế bào máu đã phục hồi tốt, đủ điều kiện xuất viện.

Theo Bệnh viện Trung ương Huế, Thalassemia là bệnh di truyền phổ biến, mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 2.000 - 2.500 trẻ mắc thể nặng. Người bệnh thường phải điều trị suốt đời bằng truyền máu và thải sắt, đối mặt với nhiều biến chứng. Hiện ghép tế bào gốc là phương pháp duy nhất có thể giúp điều trị khỏi hoàn toàn.

Từ tháng 9/2024, Bệnh viện Trung ương Huế triển khai ghép tế bào gốc điều trị Thalassemia, trở thành đơn vị đầu tiên tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên và là cơ sở thứ hai trong cả nước thực hiện kỹ thuật này. Đến nay, bệnh viện đã thực hiện 67 ca ghép tế bào gốc ở trẻ em, trong đó có 15 ca ghép cho bệnh nhi Thalassemia chỉ trong vòng 1,5 năm.

Hiện bệnh viện tiếp tục mở rộng hệ thống phòng ghép, tăng khả năng tiếp nhận và điều trị, đồng thời chuẩn bị triển khai ghép nửa thuận hợp cho các trường hợp không có người hiến tương thích hoàn toàn.