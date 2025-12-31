Tuổi đôi mươi phải ghép thận: Trả giá đắt từ sự chủ quan

TPO - Ngày càng nhiều người trẻ rơi vào suy thận giai đoạn cuối, buộc phải chạy thận hoặc ghép thận để duy trì sự sống. Bác sĩ cảnh báo, nguyên nhân dẫn đến hệ lụy nghiêm trọng cho người bệnh xuất phát từ sự chủ quan với các dấu hiệu cảnh báo ban đầu.

Ngày 31/12, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á (TPHCM) cho biết, chỉ trong năm 2025 tại đây đã thực hiện 3 ca ghép thận cho bệnh nhân ở độ tuổi còn rất trẻ, chỉ từ 25 đến 28 tuổi.

Một trong những trường hợp điển hình là bệnh nhân L.V.Đ. (25 tuổi, ngụ TP.HCM). Năm 2024, bệnh nhân tình cờ phát hiện mắc viêm cầu thận sau một cơn đau đầu dữ dội. Tuy nhiên, do triệu chứng không rõ ràng, sức khỏe tổng thể vẫn còn tốt, người bệnh không tuân thủ điều trị và không theo dõi bệnh định kỳ theo chỉ định của bác sĩ.

Vài tháng sau những dấu hiệu cảnh báo, tình trạng viêm cầu thận ở người bệnh tiến triển nhanh, chức năng thận suy giảm âm thầm. Khi các triệu chứng như phù, mệt mỏi kéo dài xuất hiện rõ rệt, chất lượng cuộc sống suy giảm nghiêm trọng. Bệnh nhân quay lại bệnh viện thì bệnh đã muộn.

Anh Đ. được bác sĩ chẩn đoán bị suy thận giai đoạn cuối. Để duy trì sự sống, người bệnh buộc phải lọc máu định kỳ 3 lần mỗi tuần. Chạy thận giúp kéo dài sự sống nhưng ảnh hưởng nặng nề đến thể chất, tinh thần và khả năng lao động của người bệnh.

Ê kíp bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Xuyên Á thực hiện ca ghép thận cho người bệnh

BS-CKI Vũ Lệ Anh, Trưởng khoa Nội Thận Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cho biết, viêm cầu thận là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến suy thận ở người trẻ. Bệnh có thể diễn tiến rất nhanh nếu không được phát hiện sớm và điều trị đúng phác đồ. Nguy hiểm là viêm cầu thận thường diễn tiến âm thầm, ít triệu chứng rầm rộ nên người trẻ dễ chủ quan, tự ý bỏ thuốc hoặc không tái khám.

“Chỉ cần người bệnh bỏ điều trị 1–2 tháng, chức năng thận có thể mất hoàn toàn và tiến triển nhanh đến suy thận giai đoạn cuối. Khi đó, chạy thận chỉ là giải pháp tạm thời, còn ghép thận là con đường duy nhất để người bệnh có thể trở lại cuộc sống gần như bình thường” - BS Lệ Anh cho hay.

Không chấp nhận nhìn con trai sống phụ thuộc vào máy chạy thận, bố của bệnh nhân đã tự nguyện hiến một quả thận. Sau quá trình thăm khám, đánh giá sức khỏe tổng quát và xét nghiệm hòa hợp miễn dịch, các bác sĩ thống nhất chỉ định ghép thận.

Tháng 12/2025, các bác sĩ của hai bệnh viện Chợ Rẫy và Xuyên Á đã phối hợp phẫu thuật nội soi, thực hiện thành công ca ghép thận từ người cha cho con trai. Sau khi ghép, quả thận hoạt động tốt, bệnh nhân có nước tiểu tại bàn mổ – dấu hiệu cho thấy chức năng thận được phục hồi. Hiện bệnh nhân không còn phải lọc máu định kỳ, chức năng thận cải thiện tốt.

Chỉ vì chủ quan, bệnh nhân Đ. đã phải ghép thận khi mới 25 tuổi

Từ trường hợp của bệnh nhân Đ. các bác sĩ cảnh báo suy thận đang ngày càng trẻ hóa. Theo ghi nhận trong giai đoạn 2020–2025, nhóm tuổi từ 18 đến 30 chiếm khoảng 20–30% tổng số ca bệnh thận. Nguyên nhân chủ yếu đến từ viêm cầu thận và lối sống thiếu khoa học như ăn mặn, uống nhiều nước ngọt, thức khuya kéo dài, stress, ít vận động. Tuy nhiên, bệnh thận ở người trẻ thường được phát hiện muộn do thiếu thói quen khám sức khỏe định kỳ và tâm lý chủ quan.

Khi bệnh tiến triển đến giai đoạn cuối, người bệnh phải đối mặt với gánh nặng điều trị lâu dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tương lai bản thân và kinh tế gia đình.