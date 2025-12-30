Dấu ấn 2025: Cách SIAM Thailand chọn lối đi riêng giữa thị trường thẩm mỹ đầy biến động

Trong bối cảnh ngành thẩm mỹ Việt Nam bước vào giai đoạn cạnh tranh mạnh mẽ và chịu sự sàng lọc ngày càng khắt khe, năm 2025 được xem là thời điểm nhiều cơ sở y tế buộc phải xác định lại hướng đi dài hạn. Thay vì chạy theo xu hướng ngắn hạn, Bệnh viện Thẩm mỹ SIAM Thailand lựa chọn một lối đi riêng, thận trọng và bền vững, từng bước xây dựng hệ sinh thái thẩm mỹ body gắn với nền tảng y khoa và y học tái tạo.

Đơn vị đồng hành và bảo trợ sắc đẹp tại các sân chơi sắc đẹp uy tín

Trong năm 2025, SIAM Thailand chính thức trở thành đối tác đồng hành cùng các đấu trường nhan sắc danh giá nhưHoa hậu Việt Nam và Miss International Queen. Đây không đơn thuần là sự kết hợp về mặt hình ảnh, mà là lời khẳng định đanh thép cho năng lực chuyên môn và uy tín đã được bảo chứng qua thực tiễn của đơn vị.

SIAM Thailand là đơn vị bảo trợ sắc đẹp cho nhiều đấu trường nhan sắc danh giá.

Hiện nay, các cuộc thi sắc đẹp đang dịch chuyển từ việc tôn vinh hình thể thuần túy sang biểu đạt vẻ đẹp toàn diện. Ở đó, sự rạng rỡ của thí sinh không chỉ đến từ đường nét bên ngoài, mà còn từ một nền tảng sức khỏe vững chắc từ sâu bên trong. Với SIAM Thailand, vẻ đẹp bền vững không có chỗ cho những can thiệp ngắn hạn hay rủi ro, mà phải là kết quả của những giải pháp có kiểm soát, cá nhân hóa theo thể trạng. Qua đó, SIAM Thailand một lần nữa khẳng định vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực thẩm mỹ body, nơi mỗi “đường cong” kiến tạo đều được nâng niu bởi tri thức y học và tâm huyết của những người làm nghề chân chính.

Tiên phong ứng dụng mô hình đa công nghệ trong thẩm mỹ body

Trong năm vừa qua, SIAM Thailand tiếp tục khẳng định là đơn vị tiên phong ứng dụng mô hình đa công nghệ trong phẫu thuật tạo hình body. Thay vì tiếp cận công nghệ như một cuộc đua thiết bị, bệnh viện lựa chọn cách tiếp cận mang tính hệ thống: mỗi công nghệ đóng vai trò hỗ trợ một giai đoạn khác nhau trong quá trình điều trị, từ can thiệp đến hồi phục.

Việc đầu tư đồng bộ các thiết bị và công nghệ hiện đại cho phép đội ngũ bác sĩ kiểm soát tốt hơn mức độ xâm lấn, xử lý chính xác và tối ưu quá trình hồi phục sau phẫu thuật. Cách làm này phản ánh xu hướng chung của phẫu thuật tạo hình hiện đại, nơi kết quả thẩm mỹ không chỉ được đánh giá ở hình thể tức thì, mà còn ở tính ổn định, an toàn và chất lượng sống lâu dài của người bệnh.

Ra mắt VICELLS - đặt nền móng cho định hướng phát triển y học tái tạo

Ra mắt ngân hàng Mô - Tế bào gốc VICELLS.

Một trong những dấu mốc quan trọng của SIAM Thailand trong năm 2025 là việc chính thức ra mắt Ngân hàng Mô - Tế bào gốc VICELLS. Sự kiện này đánh dấu bước mở rộng chiến lược, đưa y học tái tạo trở thành một phần quan trọng trong hệ sinh thái y khoa của bệnh viện.

VICELLS được Bộ Y Tế cấp phép xử lý và lưu trữ tế bào gốc - lĩnh vực đang nhận được sự quan tâm lớn hiện nay. Việc đầu tư phòng thí nghiệm đạt chuẩn, hệ thống kiểm soát môi trường và quy trình xử lý nghiêm ngặt cho thấy định hướng phát triển dài hạn, đặt yếu tố an toàn và chất lượng sinh học lên hàng đầu. Qua đó cho thấy bệnh viện không chỉ dừng lại ở tạo hình body, mà còn là các giải pháp hỗ trợ hồi phục và chăm sóc sức khỏe ở cấp độ sâu hơn.

Khẳng định năng lực chuyên môn thông qua các báo cáo khoa học chuyên ngành

ThS. Bác sĩ Vũ Văn Thức báo cáo khoa học tại Hội nghị Khoa học Thẩm mỹ Quốc tế HSAPS năm 2025.

Năm 2025 cũng ghi nhận dấu ấn chuyên môn của SIAM Thailand khi đội ngũ bác sĩ và chuyên gia liên tục công bố các báo cáo khoa học tại các hội nghị chuyên ngành về phẫu thuật tạo hình và y học tái tạo. Trong bối cảnh phần lớn cơ sở y tế tư nhân tập trung vào hoạt động dịch vụ, việc chủ động tham gia không gian học thuật được xem là lựa chọn không phổ biến nhưng cần thiết.

TS. Nguyễn Thị Kiều Oanh - Giám đốc Ngân hàng Mô - Tế bào gốc VICELLS với 2 báo cáo khoa học liên tiếp trong tháng 12.

Các báo cáo về kỹ thuật phẫu thuật tạo hình body và nghiên cứu tế bào gốc không chỉ mang ý nghĩa học thuật, mà còn góp phần minh bạch hóa quy trình, thúc đẩy trao đổi chuyên môn và từng bước nâng cao chuẩn mực thực hành trong lĩnh vực thẩm mỹ.

Trách nhiệm cộng đồng gắn liền với vai trò của một đơn vị y tế

Bên cạnh hoạt động chuyên môn, SIAM Thailand trong năm 2025 cũng triển khai nhiều chương trình thiện nguyện. Chỉ riêng trong đợt mưa lũ vừa qua, bệnh viện đã nhanh chóng tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ cộng đồng, như: mỗi cán bộ, nhân viên tự nguyện đóng góp một ngày lương để ủng hộ đồng bào vùng thiên tai; trao 100 triệu đồng tới Quỹ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP.HCM nhằm hỗ trợ công tác cứu trợ khẩn cấp.

Đại diện Ban Lãnh đạo trao 100 triệu đồng tới Quỹ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP.HCM nhằm hỗ trợ công tác cứu trợ khẩn cấp.

Song song đó, SIAM Thailand còn hưởng ứng chương trình “Túi thuốc gia đình” do Bộ Y tế phát động, trao tặng 300 túi thuốc nhằm hỗ trợ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ. Bên cạnh các hoạt động hỗ trợ kịp thời, trong năm 2025, bệnh viện cũng tham gia đồng hành cùng Công ty CP Truyền thông Thời Mới và nhiều đơn vị, doanh nghiệp khác trong các chuyến thiện nguyện thường niên hướng về đồng bào khó khăn tại Điện Biên và Lai Châu - chương trình thiện nguyện đã được duy trì tổ chức liên tục trong nhiều năm qua.

Các hoạt động này cho thấy cách SIAM Thailand nhìn nhận trách nhiệm cộng đồng như một phần trong sứ mệnh của đơn vị y tế, gắn với chuyên môn và giá trị nhân văn mà đơn vị vẫn luôn hướng đến trong suốt những năm qua.

Một năm nhiều dấu ấn chuyên môn đã khép lại. Một giai đoạn phát triển mới đang mở ra. Với nền tảng khoa học và chuyên môn vững chắc, SIAM Thailand được kỳ vọng sẽ tiếp tục khẳng định vị thế của một bệnh viện chuyên sâu về thẩm mỹ body và y học tái tạo, phát triển bền vững cùng những chuẩn mực ngày càng cao của ngành thẩm mỹ Việt Nam.