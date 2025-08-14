SIAM Thailand dẫn đầu xu hướng Undetectable Beauty với 4 giải pháp độ dáng đa công nghệ đột phá

Một xu hướng làm đẹp mới đang dần được định hình trong ngành thẩm mỹ hiện đại đó là Undetectable Beauty - xu hướng làm đẹp không để lộ dấu vết. Thay vì vẻ đẹp phi thực tế, Undetectable Beauty đề cao nét đẹp tự nhiên, hài hòa, tinh tế dù có sự can thiệp về thẩm mỹ. Bộ 4 giải pháp độ body “Đa công nghệ” được áp dụng tại Bệnh viện Thẩm mỹ SIAM Thailand là những tiến bộ về mặt y khoa và công nghệ góp phần định hình chuẩn mực thẩm mỹ body tại Việt Nam.

Triết lý làm đẹp “ Độc Bản” của SIAM Thailand

Hiện nay, chuẩn mực về cái đẹp đang dần thay đổi. Nếu như trước đây, giới làm đẹp tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ với mong muốn tạo nên sự khác biệt rõ rệt thì giờ đây xu hướng Undetectable Beauty đang dần lên ngôi. Điều này đòi hỏi các cơ sở thẩm mỹ phải không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn và chất lượng dịch vụ. Đặc biệt cần áp dụng các tiêu chuẩn y khoa nghiêm ngặt kết hợp với công nghệ hiện đại để mỗi đường nét trên cơ thể được cải thiện một cách nhẹ nhàng, tinh tế đồng thời vẫn giữ được nét tự nhiên vốn có.

Kịp thời nắm bắt xu hướng của thời đại, bệnh viện thẩm mỹ SIAM Thailand được thành lập và hoạt động dựa trên nền tảng “An toàn - Tận tâm - Kết quả đẹp nhất”. Theo đó, mỗi quy trình thẩm mỹ tại đây đều dựa trên nền tảng y học vững chắc, ứng dụng công nghệ hiện đại và đặt an toàn của khách hàng lên hàng đầu.

Bác sĩ CK1 Bùi Xuân Huân - Giám đốc chuyên môn tại Bệnh viện SIAM Thailand cho biết: “Tại SIAM Thailand, mỗi quy trình làm đẹp đều được cá nhân hóa giúp khách hàng cải thiện được vóc dáng mà không thay đổi quá mức. Người ngoài nhìn vào sẽ không thể biết rằng bạn đã can thiệp về thẩm mỹ mà chỉ thấy rằng bạn trở nên đẹp và cuốn hút hơn, tỏa sáng theo cách phù hợp nhất với họ”.

SIAM Thailand hướng đến cung cấp giải pháp làm đẹp hiện đại, an toàn, không để lộ dấu vết

Giải pháp Đa Công nghệ - Trụ cột của Undetectable Beauty

Trong kỷ nguyên mới, các phương pháp làm đẹp tinh vi, khó bị phát hiện ngày càng được nhiều người ưa chuộng. Đây không chỉ là sở thích hay xu hướng mà còn đánh dấu sự phát triển vượt bậc của y học và công nghệ.

Với 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hút cấy mỡ và thẩm mỹ body, SIAM Thailand đã có những bước đột phá để trở thành một trong 10 thương hiệu xuất sắc nhất Châu Á. Yếu tố làm nên sự khác biệt của SIAM Thailand đó chính là ứng dụng giải pháp “Đa Công Nghệ” trong quy trình độ Body.

“Đa Công Nghệ” ở đây không chỉ đơn thuần sử dụng một thiết bị duy nhất mà là tổ hợp các công nghệ phối hợp với nhau một cách tinh tế như: công nghệ hút mỡ tia nước Body Jet (Đức), công nghệ RF, Plasma, hệ thống nội soi Karl Storz (Đức),...giúp mang đến hiệu quả tối ưu. Sự phối hợp này mang lại những lợi ích vượt trội cho khách hàng như: giảm xâm lấn, tăng độ chính xác, hỗ trợ phục hồi nhanh, mang lại hiệu quả lâu dài và không làm lộ rõ dấu vết thẩm mỹ. Chính vì thế giải pháp Đa Công Nghệ của Bệnh viện thẩm mỹ SIAM Thailand được các chuyên gia quốc tế đánh giá cao và được giới làm đẹp tin tưởng gửi gắm niềm tin.

SIAM Thailand đầu tư trang thiết bị hiện đại phục vụ cho việc triển khai giải pháp Đa Công nghệ

04 giải pháp độ Body Đa Công Nghệ điển hình tại SIAM Thailand

Để hiện thực hóa xu hướng Undetectable Beauty, SIAM Thailand đã phát triển 4 giải pháp độ dáng Đa Công Nghệ mới nhất năm 2025. Các giải pháp này vừa giúp nâng cao hiệu quả thẩm mỹ vừa tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn an toàn y khoa trong quá trình thực hiện.

Nổi bật trong số đó phải kể đến giải pháp đa công nghệ Hút Mỡ Cấy Mông StemFat Plus mới nhất 2025, với Kỹ thuật hút mỡ tự thân cấy vào vùng mông tạo nên vòng 3 sexy với tỷ lệ mỡ sống lên đến 80%. Giải pháp này tích hợp 08 công nghệ tiên tiến hiện nay: Công nghệ hút mỡ tia nước Body Jet (Đức) với đầu hút hai chiều với khả năng hút kiệt mỡ, hạn chế tối đa tình trạng bầm tím, hỗ trợ phục hồi nhanh và không để lại sẹo.

Máy chống thuyên tắc mạch VenaFlow (Mỹ) với khả năng tạo lực ép cơ học dạng sóng lên chân giúp kích thích lưu thông máu và ngăn ngừa tình trạng máu đông trong tĩnh mạch sâu. Công nghệ Airwarm có tác dụng duy trì thân nhiệt ổn định cho khách hàng trong suốt quá trình thẩm mỹ. Bên cạnh đó, công nghệ máy lọc mỡ Collector III (Đức) và máy ly tâm Elmi (Mỹ) giúp tinh lọc các tế bào mỡ nano khỏe mạnh nhất. Công nghệ pha trộn PRP tạo dung môi sống tốt cho mỡ trước khi tái cấy vào cơ thể khách hàng. Ngoài ra, công nghệ Plasma và RF hỗ trợ quá trình hồi phục nhanh hơn, định hình và làm săn chắc các vùng hút. Những công nghệ này giúp phái đẹp sở hữu dáng mông đầy đặn, căng tự nhiên mà không để lộ sẹo. Đặc biệt, SIAM Thailand bảo hành đến 10 năm mang lại sự yên tâm cho khách hàng.

Đáng chú ý, giải pháp đa công nghệ Hút mỡ siết eo 720 độ MultiJet của SIAM Thailand cũng được nhiều khách hàng lựa chọn nhờ áp dụng 5 công nghệ tiên tiến như: VenaFlow Elite chống thuyên tắc mạch, WarmAir giúp duy trì thân nhiệt ổn định, công nghệ Body Jet, RF, Plasma giúp eo thon tự nhiên, mềm mại mà không đau, vết sẹo nhanh lành và đẹp hơn.

Để thẩm mỹ vòng một thì giải pháp đa công nghệ Treo Sa Trễ BRC của SIAM Thailand là lựa chọn tuyệt vời. Giải pháp này ứng dụng 05 công nghệ hiện đại gồm máy nội soi Kstor, Body Jet, dao mổ Covidien, Airwarm, Plasma và kỹ thuật điêu khắc đáy ngực 3D bằng máy Body Jet giúp vòng một có dáng tròn, cân đối, ít tổn thương và hồi phục nhanh hơn. So với phương pháp thông thường, giải này có đường sẹo ngắn hơn 30-40%, mang lại vẻ đẹp tự nhiên cho vòng một. cùng giải pháp Nâng ngực cấy vàng Au-hybrid đa công nghệ. Đây cũng là giải pháp được chị em săn đón trong năm 2024 vừa qua khi tạo nên vòng một mềm mại, tự nhiên và hạn chế tối đa bao xơ nhờ áp dụng 08 công nghệ hiện đại.

Bằng việc phát triển bộ 4 giải pháp độ Body Đa Công Nghệ, Bệnh viện Thẩm mỹ SIAM Thailand đã thể hiện được vai trò tiên phong trong định hình chuẩn thẩm mỹ mới đó là làm đẹp tự nhiên, an toàn theo xu hướng Undetectable Beauty. Thông qua các giải pháp này, SIAM Thailand đã khẳng định 10 năm vị thế dẫn đầu và là bệnh viên tiên phong độ dáng đa công nghệ tại Việt Nam. Chính vì thế mà Bệnh Viện Thẩm Mỹ SIAM Thailand trở thành địa chỉ làm đẹp được nhiều khách hàng tin tưởng lựa chọn.