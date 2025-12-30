Bị viêm xoang, nghẹt mũi nhiều có nên dùng thuốc co mạch không?

Nghẹt mũi kéo dài là một trong những triệu chứng gây khó chịu nhất cho người bị viêm xoang. Trong quá trình điều trị, nhiều người băn khoăn không biết có nên sử dụng thuốc co mạch để giảm triệu chứng hay không, và phải dùng thế nào cho đúng. Hãy tìm câu trả lời cho những thắc mắc này trong bài viết dưới đây.

Vì sao viêm xoang thường gây nghẹt mũi kéo dài?

Nghẹt mũi là hệ quả trực tiếp của viêm xoang

Viêm xoang là tình trạng viêm niêm mạc các xoang cạnh mũi. Khi các xoang bị viêm, niêm mạc mũi – xoang sẽ rơi vào trạng thái sưng nề, đồng thời lượng dịch tiết tăng lên và dễ bị ứ đọng. Chính sự sưng nề của niêm mạc cùng với dịch viêm tích tụ này làm hẹp đường thở qua mũi, khiến người bệnh luôn có cảm giác nghẹt mũi, khó thở.

Viêm xoang gây nghẹt mũi kéo dài

Khác với nghẹt mũi do cảm lạnh thông thường, nghẹt mũi trong viêm xoang thường kéo dài, dai dẳng và khó tự cải thiện nếu không có biện pháp hỗ trợ phù hợp.

Nghẹt mũi kéo dài dễ khiến viêm xoang nặng hơn

Tình trạng nghẹt mũi liên tục khiến dịch trong xoang khó thoát ra ngoài, làm tăng áp lực trong xoang và gây đau tức vùng trán, má, hốc mắt, cảm giác nặng đầu. Đồng thời, nghẹt mũi kéo dài còn ảnh hưởng đến giấc ngủ, khiến người bệnh mệt mỏi và giảm chất lượng cuộc sống. Vì vậy, giảm nghẹt mũi đúng cách không chỉ giúp người bệnh dễ chịu hơn mà còn góp phần cải thiện diễn tiến của viêm xoang.

Bị viêm xoang có nên dùng thuốc co mạch không?

Thuốc co mạch là gì?

Thuốc co mạch là nhóm thuốc dùng tại chỗ ở mũi, tác động trực tiếp lên các mạch máu nhỏ trong niêm mạc mũi. Khi sử dụng, thuốc làm co các mạch máu đang giãn, từ đó giúp giảm sưng nề niêm mạc và làm đường thở thông thoáng hơn.

Thuốc co mạch giúp ích gì cho người viêm xoang?

Thuốc co mạch làm niêm mạc mũi giảm sưng, lỗ thông giữa mũi và các xoang sẽ được mở rộng hơn. Điều này giúp dịch xoang dễ thoát ra, làm giảm áp lực bên trong xoang. Nhờ đó làm giảm cảm giác đau tức vùng mặt, bớt nặng đầu và thở dễ dàng hơn.

Cần nhấn mạnh rằng thuốc co mạch không giúp điều trị nguyên nhân gây viêm xoang. Thuốc không tiêu diệt vi khuẩn, virus và cũng không làm lành tổn thương viêm ở niêm mạc xoang. Vai trò chính của thuốc co mạch là giảm triệu chứng nghẹt mũi, từ đó hỗ trợ các biện pháp điều trị khác phát huy hiệu quả tốt hơn.

Thuốc co mạch giúp bệnh nhân viêm xoang dễ thở hơn

Khi nào người bị viêm xoang nên dùng thuốc co mạch?

Người bị viêm xoang có thể cân nhắc sử dụng thuốc co mạch trong những trường hợp:

● Bị nghẹt mũi rõ rệt, gây khó chịu nhiều và ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày.

● Tắc nghẽn khiến dịch xoang khó thoát ra ngoài.

● Cần tăng độ thông thoáng của mũi để sử dụng các thuốc điều trị khác.

Cách dùng thuốc co mạch an toàn

Để sử dụng thuốc co mạch an toàn, người bệnh cần chú ý:

● Tuân thủ đúng hướng dẫn về liều dùng và thời gian sử dụng ghi trên nhãn thuốc (thông thường chỉ nên sử dụng thuốc co mạch giảm nghẹt mũi từ 5 - 7 ngày).

● Không tự ý tăng liều hoặc dùng kéo dài hơn khuyến cáo.

● Nên kết hợp với các biện pháp chăm sóc mũi – xoang khác như rửa mũi đúng cách, giữ môi trường sống thông thoáng, sử dụng thuốc theo chỉ định.

Jazxylo – thuốc co mạch giúp giảm nghẹt mũi do viêm xoang

Jazxylo là thuốc nhỏ/xịt mũi không kê đơn, thuộc nhóm thuốc co mạch dùng tại chỗ.

Thuốc nhỏ mũi Jazxylo và thuốc xịt mũi Jazxylo Adult

- Jazxylo chứa hoạt chất Xylometazoline Hydrochloride – chất co mạch có tác dụng làm giảm sung huyết, giảm nghẹt mũi.

- Giúp co mạch trong vòng 5 - 10 phút, kéo dài trong khoảng 10 giờ.

- Chỉ định: Giúp giảm triệu chứng ngạt mũi, sổ mũi và sung huyết trong các trường hợp viêm mũi cấp hoặc mạn tính, viêm xoang, cảm lạnh, cảm mạo hoặc dị ứng đường hô hấp trên. Hỗ trợ thải dịch tiết khi bị tổn thương vùng xoang, giảm sung huyết mũi họng trong viêm tai giữa và tạo điều kiện thuận lợi cho việc nội soi mũi.

- Jazxylo có các dòng sản phẩm phù hợp cho cả trẻ em và người lớn

Jazxylo được sản xuất tại Công ty Cổ phần Nghiên cứu và Sản xuất Dược phẩm Meracine đạt chuẩn GMP – WHO, với dạng bào chế và phân liều rõ ràng, giúp người dùng dễ sử dụng. Đây là yếu tố quan trọng để đảm bảo hiệu quả và an toàn khi dùng thuốc co mạch trong hỗ trợ giảm nghẹt mũi khi bị viêm xoang.

Việc lựa chọn thuốc được cấp phép rõ ràng như Jazxylo, kết hợp với các biện pháp chăm sóc và điều trị toàn diện theo tư vấn của nhân viên y tế sẽ giúp cải thiện bệnh lý viêm xoang hiệu quả hơn. Tuy nhiên, cần hiểu rằng thuốc co mạch chỉ là giải pháp hỗ trợ triệu chứng, không thay thế cho điều trị nguyên nhân gây viêm xoang. Đối với các trường hợp viêm xoang cấp hoặc viêm xoang mạn tính, người bệnh nên đi khám để được chẩn đoán và điều trị phù hợp.