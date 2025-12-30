'Gieo mầm sức khỏe xanh' – Meracine lan tỏa lối sống chăm sóc sức khỏe chủ động trong cộng đồng

Từ tháng 8 đến tháng 11/2025, Dược phẩm Meracine phối hợp cùng hệ thống nhà thuốc trên toàn quốc triển khai chuỗi hoạt động cộng đồng mang tên “Gieo Mầm Sức Khỏe Xanh”. Chương trình hướng đến mục tiêu nâng cao nhận thức chăm sóc sức khỏe chủ động, giúp người dân tiếp cận kiến thức y khoa đúng, trải nghiệm sản phẩm chất lượng, hiệu quả và hình thành thói quen phòng bệnh ngay tại nhà thuốc gần nơi sinh sống. Hoạt động cũng là điểm nhấn trong hành trình 20 năm Meracine chuyên tâm vì sức khỏe cộng đồng.

Lan tỏa đến nhiều tỉnh, thành trên cả nước

“Gieo mầm sức khỏe xanh” được triển khai tại hàng chục nhà thuốc và quầy thuốc trên nhiều tỉnh, thành như Hải Dương, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi… Với cách tổ chức đồng bộ, chương trình đưa thông điệp chăm sóc sức khỏe chủ động được lan tỏa rộng rãi đến người dân tại nhiều khu vực.

Nhà thuốc nơi diễn ra hoạt động “Gieo mầm sức khỏe xanh”

Tại mỗi điểm tổ chức, đông đảo người dân địa phương tham gia các hoạt động như tư vấn chăm sóc sức khỏe, tìm hiểu và trải nghiệm các sản phẩm của Meracine, nhận quà tặng và ưu đãi mua hàng tại nhà thuốc. Theo đó, người dân dễ dàng tiếp cận thông tin y khoa một cách gần gũi, thực tế, phù hợp với nhu cầu chăm sóc sức khỏe hằng ngày.

Cán bộ nhân viên dược phẩm Meracine nhiệt tình đón tiếp khách tại sự kiện

Chuỗi hoạt động được triển khai bài bản, thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa Meracine – Nhà thuốc – Người tiêu dùng, đồng thời góp phần nâng cao vai trò tư vấn của nhà thuốc trong việc đồng hành cùng người dân chăm sóc sức khỏe lâu dài.

Khách hàng tin tưởng lựa chọn sản phẩm của Dược phẩm Meracine

Khuyến khích thói quen chăm sóc sức khỏe chủ động

Theo đại diện Meracine, điểm cốt lõi của chương trình không chỉ nằm ở các hoạt động trải nghiệm, mà ở việc lan tỏa kiến thức y khoa đúng và dễ áp dụng. Thông qua tư vấn trực tiếp tại nhà thuốc, người dân được hướng dẫn cách chăm sóc sức khỏe phù hợp với thể trạng và lối sống, từ đó hình thành thói quen chủ động phòng ngừa bệnh tật thay vì chỉ tìm đến thuốc khi bệnh đã xuất hiện.

Hình ảnh “gieo mầm” được sử dụng như một ẩn dụ cho quá trình trao đi tri thức và xây dựng ý thức chăm sóc sức khỏe bền vững. Những kiến thức được truyền tải tại nhà thuốc sẽ được áp dụng trong từng gia đình, góp phần tạo nên nền tảng cho một cộng đồng khỏe mạnh hơn.

Niềm vui được lan tỏa tại mỗi nơi Dược phẩm Meracine đặt chân tới

Thông điệp từ hành trình 20 năm “Thắp lửa từ tâm” của Meracine

Chia sẻ về chuỗi hoạt động, ông Nguyễn Đăng Bẩy – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Dược phẩm Meracine cho biết: “Hướng tới cột mốc 20 năm thành lập (2006 – 2026), Meracine nhìn lại hành trình phát triển gắn liền với niềm tin vào điều tử tế và sự tận tâm với cộng đồng. “Gieo mầm sức khỏe xanh” không chỉ là hoạt động tại nhà thuốc, mà còn thể hiện cam kết lâu dài của chúng tôi trong việc đồng hành cùng người dân xây dựng thói quen chăm sóc sức khỏe chủ động.”

Theo ông Nguyễn Đăng Bẩy, Meracine xác định chăm sóc sức khỏe cộng đồng là một quá trình bền bỉ, đòi hỏi sự đầu tư nghiêm túc cả về chất lượng sản phẩm lẫn hoạt động truyền thông – giáo dục sức khỏe. Doanh nghiệp không ngừng đầu tư vào nghiên cứu và phát triển, ứng dụng công nghệ sản xuất hiện đại đạt chuẩn GMP, đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của Bộ Y tế nhằm đảm bảo chất lượng và độ an toàn của sản phẩm.

Chính nền tảng này đã giúp Meracine xây dựng danh mục sản phẩm đa dạng, đáp ứng nhiều nhu cầu chăm sóc sức khỏe và trở thành thương hiệu được hàng triệu người tiêu dùng Việt tin tưởng trong suốt 20 năm qua.

Góp phần xây dựng cộng đồng khỏe mạnh

Thông qua “Gieo mầm sức khỏe xanh”, Dược phẩm Meracine tiếp tục khẳng định vai trò của một doanh nghiệp dược hướng đến giá trị bền vững, không chỉ cung cấp sản phẩm mà còn chú trọng đồng hành cùng người dân trong việc hình thành lối sống lành mạnh. Chuỗi hoạt động cộng đồng này góp phần nâng cao nhận thức chăm sóc sức khỏe chủ động, từ đó tạo nên những thay đổi tích cực và lâu dài trong đời sống người dân.

Trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng được quan tâm, “Gieo mầm sức khỏe xanh” là một trong những nỗ lực cụ thể của Meracine nhằm hiện thực hóa sứ mệnh tận tâm vì sức khỏe cộng đồng mà doanh nghiệp theo đuổi suốt hai thập kỷ qua.