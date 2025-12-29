Xuất khẩu dược phẩm Việt Nam 2025 tăng trưởng ổn định, khẳng định vị thế

TPO - Năm 2025 đánh dấu một năm khởi sắc của ngành dược Việt Nam khi hoạt động xuất khẩu thuốc và nguyên liệu dược tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định. Những kết quả đạt được không chỉ phản ánh năng lực sản xuất ngày càng hoàn thiện mà còn cho thấy chất lượng sản phẩm và vị thế của dược phẩm Việt Nam đang dần được khẳng định trên thị trường quốc tế.

Theo số liệu tổng hợp, tổng kim ngạch xuất khẩu thuốc và nguyên liệu dược trong năm 2025 ước đạt khoảng 312 triệu USD, với sự tham gia của 67 doanh nghiệp. Trong đó, nhóm doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tiếp tục giữ vai trò chủ đạo khi đóng góp khoảng 230 triệu USD, tương đương 75% tổng giá trị xuất khẩu. Các doanh nghiệp trong nước đạt kim ngạch khoảng 82 triệu USD, chiếm 25%.

Các sản phẩm dược của Việt Nam hiện được xuất khẩu chủ yếu sang thị trường châu Á, bên cạnh châu Âu và Nhật Bản. Đây đều là những khu vực có yêu cầu khắt khe về tiêu chuẩn chất lượng, qua đó cho thấy mức độ đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế cũng như năng lực cạnh tranh của ngành dược Việt Nam ngày càng được nâng cao.

Năng lực sản xuất và chất lượng không ngừng được củng cố

Cùng với tăng trưởng xuất khẩu, năng lực sản xuất trong nước cũng ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Đến nay, Việt Nam đã sản xuất được đầy đủ 13 nhóm thuốc thiết yếu theo phân loại của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cơ bản đáp ứng nhu cầu chăm sóc và điều trị cho người dân.

Cả nước hiện có 243 nhà máy sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn GMP-WHO, trong đó 29 cơ sở đáp ứng các tiêu chuẩn cao hơn như EU-GMP hoặc PIC/S-GMP. Ngành dược cũng từng bước làm chủ một số công nghệ sản xuất nguyên liệu sinh học và hóa dược, góp phần giảm dần sự phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu.

Công tác quản lý chất lượng tiếp tục được tăng cường. Trong năm 2025, tỉ lệ thuốc giả được phát hiện chỉ ở mức 0,024%, trong khi tỉ lệ thuốc không đạt chất lượng khoảng 0,60%. Những con số này cho thấy hiệu quả của các biện pháp thanh tra, kiểm tra và giám sát thị trường dược phẩm.

Theo định hướng phát triển trong thời gian tới, ngành dược đặt mục tiêu nâng cao vai trò của thuốc sản xuất trong nước, phấn đấu đạt khoảng 75% về số lượng và 60% về giá trị trên thị trường nội địa. Đây được xem là nền tảng quan trọng nhằm bảo đảm an ninh y tế, chủ động nguồn cung thuốc, đặc biệt trong bối cảnh thị trường quốc tế còn nhiều biến động.

Song song với đó, cải cách thủ tục hành chính được xác định là giải pháp then chốt, với trọng tâm là cắt giảm quy trình, đẩy mạnh chuyển đổi số và hoàn thiện chính sách phát triển công nghiệp dược. Những nỗ lực này được kỳ vọng sẽ tạo môi trường thuận lợi hơn cho doanh nghiệp đầu tư, mở rộng sản xuất và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Ngành dược cũng chú trọng bảo đảm nguồn cung các loại thuốc hiếm, thuốc có nguy cơ thiếu hụt, nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu điều trị của người dân.

Với nền tảng sản xuất ngày càng vững chắc, chất lượng được kiểm soát chặt chẽ và định hướng phát triển rõ ràng, ngành dược Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục bứt phá trong những năm tới, vừa mở rộng thị trường xuất khẩu, vừa đáp ứng tốt hơn nhu cầu trong nước, đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế và công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng.