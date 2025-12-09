Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sức khỏe

Google News

Siam Thailand khẳng định vị thế bệnh viện chuyên sâu về thẩm mỹ body & y học tái tạo

P.V

Trong hai ngày 6 và 7/12/2025, Bệnh viện Thẩm mỹ SIAM Thailand đã có 2 báo cáo khoa học được trình bày tại 2 hội nghị chuyên ngành lớn trong lĩnh vực phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và y học tái tạo. Việc công bố đồng thời hai báo cáo khoa học tại các diễn đàn chuyên môn uy tín cho thấy định hướng phát triển dựa trên nghiên cứu và ứng dụng khoa học vào thực hành lâm sàng của đơn vị.

Ngày 6/12/2025, TS Nguyễn Thị Kiều Oanh - Giám đốc Ngân hàng Mô - Tế bào gốc VICELLS trực thuộc Bệnh viện Thẩm mỹ SIAM Thailand đã trình bày báo cáo khoa học với chủ đề “Hypoxia - Yếu tố điều hòa sự tăng sinh và ổn định của tế bào gốc trung mô” tại Hội nghị khoa học lần thứ XIV “Tế bào gốc trong Y học tái tạo và Chống lão hóa”. Hội nghị khoa học được tổ chức bởi Hội Tế bào gốc TP. Hồ Chí Minh quy tụ khoảng 500 đại biểu thuộc giới tinh hoa trong lĩnh vực tế bào gốc trong và ngoài nước.

hinh-1-copy.jpg
TS. Nguyễn Thị Kiều Oanh - Giám đốc Ngân hàng Mô - Tế bào gốc VICELLS tham dự hội nghị khoa học lần thứ XIV

Báo cáo được xây dựng trên nền tảng học thuật, tập trung phân tích sâu vai trò của môi trường Hypoxia đối với khả năng tăng sinh, độ ổn định và tiềm năng ứng dụng của tế bào gốc trung mô. Những nội dung được trình bày góp phần bổ sung luận cứ khoa học về kiểm soát điều kiện nuôi cấy, qua đó mở rộng cơ sở tham chiếu cho các nghiên cứu và ứng dụng tế bào gốc trong y học tái tạo và chống lão hóa.

Tiếp đó, ngày 7/12/2025, BVTM SIAM Thailand tham gia Hội nghị Khoa học Thẩm mỹ Quốc tế HSAPS lần thứ 25 tổ chức tại Bệnh viện Quân y 175 - một trong những diễn đàn thường niên uy tín của ngành phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, với sự tham dự của hơn 700 đại biểu đến từ nhiều quốc gia và hơn 30 báo cáo khoa học chuyên sâu. Tại hội nghị, ThS. BS Vũ Văn Thức - Trưởng khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ SIAM Thailand đã trình bày báo cáo khoa học với chủ đề “Kỹ thuật phẫu thuật vạt không sẹo trong tạo hình ngực phì đại và treo sa trễ”. Báo cáo tập trung vào các phương pháp cải tiến trong phẫu thuật ngực phì đại, hướng đến tối ưu đường mổ, không sẹo dọc, giữ lại cảm giác và các mô tuyến cho ngực phì đại. Chính vì vậy, phương pháp này đòi hỏi cao về tay nghề chuyên môn của bác sĩ cùng hệ thống máy móc trang thiết bị công nghệ hỗ trợ.

hinh-2-8574.jpg
ThS. Bác sĩ Vũ Văn Thức - Trưởng khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Bệnh viện Thẩm mỹ SIAM Thailand tham gia báo cáo khoa học tại hội nghị Hsaps 2025

Trong bức tranh chung của hoạt động nghiên cứu khoa học thẩm mỹ tại Việt Nam - vốn chủ yếu được triển khai tại các bệnh viện công lập và cơ sở đào tham, việc Bệnh viện Thẩm mỹ SIAM Thailand tham gia và công bố báo cáo khoa học tại các hội nghị chuyên ngành lớn cho thấy một hướng đi khác biệt và bài bản. Không chỉ dừng ở vai trò điều trị, SIAM Thailand từng bước khẳng định vị thế là đơn vị chủ động đầu tư cho nghiên cứu, cập nhật kỹ thuật mới và tham gia đóng góp vào việc hình thành các chuẩn mực chuyên môn, qua đó củng cố vị thế bệnh viện chuyên sâu về thẩm mỹ body và y học tái tạo theo định hướng khoa học, an toàn và bền vững.

P.V
#bệnh viện thẩm mỹ #y học tái tạo #nghiên cứu khoa học

