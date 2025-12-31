Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sức khỏe

Google News

Các cơ sở y tế Lâm Đồng nợ gần 300 tỷ đồng, chủ yếu ở Bình Thuận cũ

Thái Lâm
TPO - Sau khi sáp nhập tỉnh, ngành y tế Lâm Đồng còn tồn đọng gần 300 tỷ đồng công nợ phát sinh, tập trung chủ yếu tại khu vực Bình Thuận cũ.

Ngày 30/12, Sở Y tế Lâm Đồng cho biết đã có báo cáo gửi UBND tỉnh về tình trạng công nợ kéo dài tại các cơ sở y tế trên địa bàn hai khu vực trước thời điểm sáp nhập.

Theo báo cáo, đến ngày 30/6/2025, tổng công nợ của ngành y tế Lâm Đồng hơn 299 tỷ đồng. Trong đó, khu vực Bình Thuận cũ chiếm khoảng 257 tỷ đồng, chủ yếu là nợ tiền thuốc và vật tư y tế với hơn 160 tỷ đồng. Riêng Trung tâm Y tế khu vực Phan Thiết đang ghi nhận khoản nợ trên 55 tỷ đồng.

image-39.jpg
Khu vực Bình Thuận cũ chiếm khoảng 257 tỷ đồng.

Theo Sở Y tế Lâm Đồng, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng nợ kéo dài là chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế bị xuất toán, trong khi giá dịch vụ y tế chưa đủ bù chi, khiến nhiều đơn vị rơi vào tình trạng mất cân đối tài chính. Hệ quả là không ít doanh nghiệp đã tạm ngừng cung ứng thuốc, vật tư y tế, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động khám, chữa bệnh.

Bên cạnh đó, khu vực Bình Thuận cũ còn phát sinh khoản nợ gần 25 tỷ đồng tiền lương, phụ cấp của viên chức, người lao động; nợ chi phí phòng, chống dịch COVID-19 hơn 89 tỷ đồng. Đối với khu vực Đắk Nông cũ, tổng công nợ hơn 28 tỷ đồng, chủ yếu liên quan đến chi phí phòng, chống dịch và các khoản thanh toán xây dựng cơ bản.

Đến nay, các đơn vị trực thuộc Sở Y tế Lâm Đồng đã xử lý được hơn 13 tỷ đồng, đưa tổng số công nợ còn lại xuống hơn 286 tỷ đồng. Trước thực trạng này, Sở Y tế Lâm Đồng kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp tháo gỡ khó khăn, đồng thời sớm làm việc với các bộ, ngành Trung ương nhằm ổn định hoạt động của các cơ sở y tế trên địa bàn.

Thái Lâm
#Y tế Lâm Đồng #công nợ #đầu tư y tế #dịch COVID-19 #chi phí y tế #Bình Thuận

