Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận nợ đầm đìa

Thái Lâm
TPO - Bị tòa buộc trả hơn 1,8 tỷ đồng tiền nợ vật tư thời COVID-19, Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận rơi vào thế khó, buộc cơ quan chủ quản là Sở Y tế Lâm Đồng có văn bản đề nghị Sở Tài chính tìm lối gỡ cho món nợ kéo dài trên. Ngoài khoản này, bệnh viện hiện còn các khoản nợ khác lên đến hàng chục tỷ đồng.

Sở Y tế Lâm Đồng vừa có văn bản gửi Sở Tài chính đề nghị hướng dẫn hướng xử lý trước yêu cầu của các hộ kinh doanh, sau khi TAND Khu vực 10 tuyên buộc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận phải thanh toán hơn 1,8 tỷ đồng cho hộ kinh doanh văn phòng phẩm Anh Phương.

Theo bản án sơ thẩm ngày 26/9/2025 của TAND Khu vực 10, Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận phải trả hơn 1,3 tỷ đồng tiền nợ gốc, hơn 516 triệu đồng tiền lãi ngân hàng và chịu toàn bộ án phí sơ thẩm hơn 68 triệu đồng.

image-20.jpg
Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng

Sự việc xuất phát từ giai đoạn dịch COVID-19 bùng phát căng thẳng, khi Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận phải mượn vật tư, hàng hóa thiết yếu của nhiều đơn vị, trong đó có hộ kinh doanh văn phòng phẩm Anh Phương, để kịp thời phục vụ công tác cứu chữa bệnh nhân.

Tuy nhiên, phía bệnh viện cho rằng việc mua bán không có hợp đồng ký kết, chưa được lập dự toán và chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nguồn ngân sách, nên không có căn cứ pháp lý để thực hiện việc thanh toán. Bản án sơ thẩm khiến Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận rơi vào thế 'tiến thoái lưỡng nan', vừa không có cơ sở xác định giá trị phải chi trả, vừa phải gánh thêm tiền lãi và án phí.

Sau đó, Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận đã kháng cáo, đồng thời đề nghị Sở Y tế Lâm Đồng cho ý kiến chỉ đạo, xác định giá trị vật tư, tiền lãi và án phí để làm căn cứ trình bày trước tòa phúc thẩm. Trước thực trạng này, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng buộc phải đề nghị Sở Tài chính hướng dẫn phương án tháo gỡ.

Thực tế, tại khu vực Bình Thuận, các khoản nợ kinh phí phòng, chống dịch COVID-19 vẫn tồn đọng kéo dài, với tổng số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng. Riêng Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận đang nợ hơn 27 tỷ đồng.

Trước đó, từ tháng 1/2024, UBND tỉnh Bình Thuận cũ đã có văn bản 'kêu cứu' các bộ, ngành Trung ương. Tuy nhiên, đến nay, cả Bộ Tài chính và Bộ Y tế vẫn chưa ban hành văn bản hướng dẫn thanh quyết toán, khiến các đơn vị lâm vào thế bế tắc, nợ nần kéo dài, nguy cơ phát sinh thêm các vụ kiện tương tự.

Thái Lâm
