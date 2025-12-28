Bộ trưởng Y tế: Nhiều bệnh viện ở Cần Thơ nợ thuế

TPO - Nhiều bệnh viện công tại TP. Cần Thơ đang nợ thuế lên tới hàng chục tỷ đồng. Trước thực trạng này, bà Đào Hồng Lan - Bộ trưởng Bộ Y tế - cho rằng, kiến nghị có hướng xử lý của các bệnh viện là chính đáng và cho biết sẽ chỉ đạo rà soát toàn bộ các khoản nợ, phối hợp các bộ, ngành liên quan đề xuất phương án xử lý phù hợp.

Chiều 28/12, tại buổi tiếp xúc cử tri, cử tri Dương Hoàng Vũ (Bệnh viện Tim mạch TP. Cần Thơ) kiến nghị, cho phép áp dụng cơ chế xử lý nợ đặc thù, cho phép xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN, 2% trên doanh thu) phát sinh từ hoạt động khám, chữa bệnh theo khung giá nhà nước, tại bệnh viện công trên địa bàn Cần Thơ. Việc sớm tháo gỡ vướng mắc này sẽ giúp các bệnh viện công lập tại Cần Thơ vượt qua khó khăn tài chính, ổn định hoạt động, phục vụ tốt hơn công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Bà Đào Hồng Lan - Bộ trưởng Bộ Y tế. Ảnh: VGP.

Trả lời kiến nghị trên, bà Đào Hồng Lan - Bộ trưởng Bộ Y tế - cho biết, đây là đề xuất chính đáng, xuất phát từ thực tiễn khó khăn của nhiều cơ sở y tế công lập. Trước đây, theo các quy định pháp luật về thuế, các bệnh viện công lập vẫn phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp và các khoản thuế liên quan đến đất đai. Trong khi đó, phần thuế TNDN 2% nói trên chưa được tính vào cơ cấu giá dịch vụ y tế, khiến các đơn vị không có nguồn để cân đối, dẫn đến phát sinh nợ kéo dài.

Bà Lan thông tin, thời gian qua Bộ Y tế đã phối hợp trình Chính phủ và Quốc hội ban hành nghị quyết đặc thù nhằm giảm, miễn một số loại thuế đối với lĩnh vực y tế, dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/1/2026. Tuy nhiên, các khoản nợ thuế phát sinh trước thời điểm này chưa thuộc phạm vi điều chỉnh của nghị quyết.

Trên cơ sở kiến nghị của cử tri, Bộ Y tế sẽ phối hợp với Bộ Tài chính rà soát, đánh giá toàn diện thực trạng nợ thuế tại các bệnh viện công lập, báo cáo Chính phủ và Thủ tướng xem xét, có hướng xử lý phù hợp nhằm tháo gỡ khó khăn cho ngành y tế.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, nếu áp dụng theo phương án của luật đã ban hành, việc hồi tố chính sách phải được Quốc hội cho phép. Do đó, cần tiến hành rà soát, đánh giá toàn diện để xác định rõ thẩm quyền xem xét, quyết định, từ đó mới có thể giải quyết dứt điểm các vấn đề liên quan đến việc hồi tố đối với các khoản thuế phát sinh trước đây.

Mới đây, Thuế Cần Thơ đã công bố công khai các đơn vị nợ thuế kéo dài trên địa bàn tới hết tháng 10/2025, trong đó có nhiều bệnh viện công. Cụ thể như, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ nợ 97 tỷ đồng; Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ nợ hơn 11,9 tỷ đồng; Bệnh viện Nhi nợ hơn 4,9 tỷ đồng; Bệnh viện Tim Mạch nợ gần 2,6 tỷ đồng; Bệnh viện Y học Cổ truyền nợ hơn 1,6 tỷ đồng...

Được biết, các khoản nợ thuế trên phát sinh sau khi Thanh tra TP. Cần Thơ có kết luận thanh tra các bệnh viện năm 2019 và yêu cầu truy thu, nộp bổ sung. Sau đó, một số bệnh viện đã nộp đủ, một số nợ kéo dài tới nay.

Mới đây, UBND TP. Cần Thơ đã có văn bản kiến nghị Bộ Y tế, Bộ Tài chính xem xét, báo cáo Thủ tướng có cơ chế xử lý dứt điểm, để không ảnh hưởng hoạt động của các bệnh viện.