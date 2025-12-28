Chiến dịch 60 ngày chuyển thuế khoán sang kê khai: Bài 6: Niềm tin và sự đồng thuận của hộ kinh doanh

Cán bộ thuế đặt mình vào vị trí người nộp thuế, tận tâm hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc. Chính thái độ cầu thị ấy giúp xây dựng niềm tin và tạo sự đồng thuận, để hộ kinh doanh sẵn sàng chuyển từ thói quen cũ sang kê khai minh bạch.

Nườm nượp chuyển sang kê khai thuế

Sau hơn 30 năm mở cửa hàng tạp hoá tại Hoàn Kiếm (Hà Nội), bà Hoàng Thị Lê Nhâm (65 tuổi) vừa chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai thuế. Chia sẻ với phóng viên, bà Nhâm cho biết, trước đây khi còn sức khoẻ, buôn bán thuận lợi, dựa theo doanh thu, mỗi tháng nộp thuế khoán với mức 2 triệu đồng. Tuy nhiên, kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát, doanh thu sụt giảm khiến mức thuế khoán trở thành gánh nặng với bà Nhâm.

“Trước đây, tôi khoẻ mạnh, buôn bán số lượng lớn nên nhận mức thuế khoán 2 triệu đồng/tháng. Mấy năm nay, tuổi cao, sức khoẻ yếu, lượng hàng hoá bán ra ít nhưng số thuế khoán giữa nguyên trở thành gánh nặng. Khi biết chuyển sang kê khai sẽ nộp thuế đúng với doanh thu, tôi đăng ký chuyển đổi luôn”, bà Nhâm chia sẻ.

Vừa kể về việc chuyển sang kê khai, bà Nhâm vừa mở ứng dụng MISA eShop với danh sách 49 mặt hàng, nhiều loại 2-3 sản phẩm như thùng nước khoáng, bánh kẹo. Những ngày đầu thực hiện, nhân viên MISA hướng dẫn bà Nhâm chi tiết, tận tình, mỗi khi vướng mắc dù bất kể giờ nào, bà Nhâm chỉ cần gọi điện sẽ được giải đáp chi tiết. Thời gian rảnh rỗi, bà Nhâm thường tham gia hội thảo trực tuyến, video hướng dẫn kê khai do MISA tổ chức trên mạng xã hội như Facebook, Zalo.

Cán bộ thuế đi tới từng quầy hàng tuyên truyền, hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc.

Bà Nhâm là một trong 18.500 hộ kinh doanh nộp thuế khoán chuyển sang phương pháp kê khai trong 9 tháng đầu năm. Sau khi chuyển sang kê khai, nhận thấy lợi ích của việc khai thuế thuận lợi, đơn giản, gần 2.530 hộ kinh doanh chuyển lên mô hình doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, 98% số hộ kinh doanh kê khai đã thực hiện khai, nộp thuế điện tử; trên 133.000 hộ kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Bà Nguyễn Thị Cúc – Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam cho rằng, hộ kinh doanh áp dụng thuế kê khai sẽ giúp việc quản lý và hiệu quả kinh doanh sẽ tốt hơn. Ngoài ra, với hoá đơn bán hàng, hộ kinh doanh khai thuế được sử dụng làm cơ sở hạch toán chi phí để trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Đây là điều rất khác biệt với hộ khoán không có hóa đơn

Nhiều lợi ích khi chuyển sang kê khai thuế

Tại hội thảo Thúc đẩy tự giác tuân thủ, đóng góp đầy đủ thuế - Xây dựng kỷ nguyên hùng cường vừa diễn ra, bà Lê Thị Chinh, Phó trưởng Ban Nghiệp vụ Thuế tại Cục Thuế (Bộ Tài chính) chỉ ra 3 lợi ích lớn của việc bỏ thuế khoán và chuyển sang kê khai thuế.

Theo đó, việc kê khai thuế sẽ đơn giản hơn nhờ công thức dễ hiểu. Thuế được tính trên doanh thu thực tế nhân thuế suất theo ngành nghề. Việc thu thuế minh bạch hơn nhờ hóa đơn điện tử và phần mềm bán hàng. Hộ kinh doanh có thể theo dõi doanh thu, chi phí, lãi lỗ, tính trước nghĩa vụ thuế.

Tại chương trình “Tặng miễn phí phần mềm cho 2 triệu hộ kinh doanh thực hiện xóa bỏ thuế khoán theo Nghị quyết 68-NQ/TW”, vừa diễn ra, ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế khẳng định việc chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai là bước đi quan trọng nhằm quản lý thuế công bằng, minh bạch và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân.

Cán bộ Thuế trong chiến dịch 60 ngày đồng hành hộ kinh doanh chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai.

Là một trong hàng chục nghìn cán bộ thuế tham gia tuyên truyền hộ kinh doanh chuyển đổi sang kê khai, ông Võ Chung Đông – Phó Trưởng Thuế Cơ sở 3 Hà Nội cho biết, vướng mắc lớn nhất không phải kỹ thuật, mà là tâm lý. Họ sợ thủ tục rườm rà, sợ tăng chi phí, thậm chí sợ bị kiểm tra, xử lý khi chuyển sang kê khai, nhiều hộ kinh doanh lo lắng chi phí sẽ tăng. Tuy nhiên, cơ quan thuế khẳng định mục tiêu lớn nhất là thu đúng – thu đủ, tạo môi trường kinh doanh công bằng.

Theo ông Đông, chuyển đổi số và kết nối dữ liệu giúp minh bạch dòng tiền, giảm tình trạng thất thu. Nếu hộ kinh doanh kê khai không đầy đủ, dữ liệu sẽ thể hiện rõ và nguy cơ bị xử phạt, truy thu là rất cao. Thực tế thời gian qua, nhiều vụ án trốn thuế đã khiến người dân cảnh tỉnh.

Ông Đông kể trường hợp hộ kinh doanh siêu thị mini của chị N.T.B. Sau khi được vận động và hướng dẫn, gia đình chị đã chủ động kê khai và nộp bổ sung 1,7 tỷ đồng tiền thuế. “Sau khi nộp, chị B đã cảm ơn cơ quan thuế vì đã giúp gia đình tránh được nguy cơ vướng lao lý, đặc biệt trong bối cảnh gần đây có nhiều trường hợp bị khởi tố vì trốn thuế”, ông Đông nói.

Nhiều câu chuyện thực tế cho thấy khi một hộ kinh doanh “đầu tàu” thực hiện, những hộ xung quanh sẽ nhanh chóng làm theo. Tại chợ Hôm (Hà Nội), các hộ kinh doanh vải cho biết chỉ cần hộ ông L.A.Đ thực hiện trước thì họ sẽ theo. Sau quá trình vận động kiên trì, gia đình ông Đ. đã chuyển đổi thành công, giúp hàng loạt hộ kinh doanh khác đồng loạt triển khai.