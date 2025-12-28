Chiến dịch 60 ngày chuyển thuế khoán sang kê khai: Bài 7: Doanh nghiệp công nghệ chung tay hỗ trợ hộ kinh doanh

Sự chung tay của 36 doanh nghiệp công nghệ với hàng triệu phần mềm, hàng chục nghìn hóa đơn điện tử miễn phí, công cụ hỗ trợ đang giúp việc chuyển đổi từ thuế khoán sang hóa đơn điện tử trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.

36 đơn công nghệ “xắn tay” vào cuộc

Bộ Tài chính thông qua Đề án Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xoá bỏ thuế khoán. Theo đề án này, từ ngày 1/1/2026, hộ kinh doanh áp dụng phương pháp tự khai, tự nộp thuế. Cơ quan thuế đặt mục tiêu 100% hộ kinh doanh được tiếp cận thông tin và nhận được sự hỗ trợ từ cơ quan thuế về nội dung chuyển đổi từ phương thức thuế khoán sang phương thức kê khai.

Trong suốt quá trình chuyển đổi, nhà cung cấp giải pháp phần mềm xắn tay tham gia với hoạt động thiết thực như phát triển các gói dịch vụ kế toán – thuế chi phí thấp. Thị trường phần mềm kế toán Việt Nam sôi động hơn bao giờ hết. Nhiều đơn vị (như MISA, VNPT, Vietlel, Sapo…) phát triển các phần mềm kế toán đám mây, giúp các hộ kinh doanh dễ dàng truy cập và quản lý tài chính mọi lúc, mọi nơi.

Đơn vị công nghệ cùng cán bộ thuế tới từng hộ kinh doanh tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng phần mềm miễn phí hỗ trợ chuyển đổi.

Ngay sau lời kêu gọi đồng hành của ngành Thuế, các tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử và giải pháp phần mềm quản lý bán hàng đã chủ động công khai thông tin hỗ trợ, triển khai hàng loạt gói ưu đãi miễn phí cho hộ và cá nhân kinh doanh.

Cập nhật mới nhất từ Cục Thuế cho thấy có 36 doanh nghiệp đang triển khai chương trình hỗ trợ với hơn 60 gói sản phẩm khác nhau. Trong đó, một số đơn vị dẫn đầu triển khai nhiều gói giải pháp cùng lúc, như cung cấp nhiều sản phẩm, gói combo hỗ trợ.

Danh sách chi tiết các gói hỗ trợ được công bố công khai trên trang thông tin của Cục Thuế, kèm theo đường link để hộ kinh doanh có thể tiếp cận và lựa chọn giải pháp phù hợp nhất với mô hình hoạt động của mình. Cục Thuế khuyến cáo hộ kinh doanh nên lựa chọn đơn vị cung cấp giải pháp dựa trên quy mô cửa hàng, tần suất bán hàng, chi phí và khả năng quản lý nhằm đảm bảo sự thuận tiện và tiết kiệm nhất trong vận hành.

Sự tham gia tích cực của các đơn vị này không chỉ thể hiện tinh thần đồng hành cùng chính sách Nhà nước, mà còn góp phần giảm chi phí, hỗ trợ kỹ thuật và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực kinh doanh cá thể.

“Hiểu được những lo lắng ban đầu của các hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh khi chuyển sang cơ chế mới. Vì vậy, toàn bộ quá trình từ việc thiết lập phần mềm, khởi tạo hóa đơn điện tử đến việc hướng dẫn kê khai doanh thu và thực hiện nghĩa vụ thuế sẽ được ngành Thuế và các đối tác hỗ trợ miễn phí. Để hỗ trợ quá trình chuyển đổi, ngành Thuế đã chuẩn bị đầy đủ các cơ sở hạ tầng kỹ thuật, đội ngũ cán bộ thuế và tài liệu hướng dẫn cần thiết”, Cục Thuế chia sẻ trong thư ngỏ tới người nộp thuế.

Tặng miễn phí phần mềm, tham gia phổ cập công nghệ

Là một trong những doanh nghiệp đầu tiên, MISA công bố tặng miễn phí phần mềm MISA eShop cho 2 triệu hộ kinh doanh nhằm hỗ trợ quá trình chuyển đổi sang phương thức kê khai. Tập đoàn MISA triển khai chương trình tặng miễn phí trọn đời phần mềm bán hàng và khai thuế MISA eShop trên điện thoại, với tên gọi gói giải pháp “Cất Cánh”. Chương trình được giới thiệu như một cam kết đồng hành, hỗ trợ hộ kinh doanh từng bước thích nghi với chính sách mới, hướng tới phát triển ổn định và bền vững.

MISA eShop được tích hợp sẵn 5.000 hóa đơn, cho phép hộ kinh doanh chủ động xuất hóa đơn khi phát sinh nhu cầu mà không cần chuẩn bị thêm tài nguyên hay phát sinh chi phí ban đầu. Trên cùng một nền tảng, hộ kinh doanh có thể thực hiện các nghiệp vụ bán hàng, ghi nhận doanh thu, xuất hóa đơn khi cần, khai thuế và hoàn thiện sổ kế toán.

“Bộ công cụ “6 trong 1” hỗ trợ hộ kinh doanh từ quản lý bán hàng - xuất hóa đơn - ký số - ghi sổ kế toán - kê khai thuế - kết nối trực tiếp với hệ thống Mtax giúp quy trình “Khai – Ký – Nộp” trên một nền tảng duy nhất. MISA eShop được thiết kế để đồng hành lâu dài cùng hộ kinh doanh, từ quy mô nhỏ lẻ ban đầu đến khi phát triển thành doanh nghiệp. Sau thời gian miễn phí, hộ kinh doanh sử dụng phần mềm với chi phí khoảng 100 nghìn đồng/tháng, tương đương mỗi ngày chỉ bằng giá cốc trà đá”, đại diện MISA cho biết.

Bà Đinh Thị Thúy, Phó Chủ tịch HĐQT MISA cho biết, xóa bỏ thuế khoán là bước chuyển quan trọng của hộ, cá nhân kinh doanh. MISA cam kết hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai, nộp thuế minh bạch, chuẩn xác và thuận lợi hơn, góp phần xây dựng nền kinh tế số công bằng, bền vững và lấy người dân làm trung tâm.

Bà Thúy cho biết, MISA tặng miễn phí phần mềm khai thuế và bán hàng MISA eShop cho 2 triệu hộ kinh doanh trên toàn quốc. Hộ kinh doanh chưa sử dụng sản phẩm MISA có thể đăng ký nhận phần mềm miễn phí không yêu cầu điều kiện hay phát sinh bất cứ chi phí ẩn nào.

Đây là hoạt động thể hiện cam kết mạnh mẽ của MISA trong việc hỗ trợ hộ kinh doanh dễ dàng tiếp cận công nghệ số, chủ động làm quen với quy trình mới mà không lo gián đoạn hoạt động kinh doanh.

MISA là một trong những doanh nghiệp đầu tiên công bố tặng miễn phí phần mềmcho 2 triệu hộ kinh doanh nhằm hỗ trợ quá trình chuyển đổi sang phương thức kê khai.

Với hơn 3,6 triệu hộ kinh doanh đang hoạt động, chương trình của MISA sẽ giúp gần 60% hộ kinh doanh được nhận phần mềm chuyển đổi miễn phí. Theo chính sách này, hộ kinh doanh khi đăng ký sẽ được trải nghiệm phần mềm MISA eShop – nền tảng quản lý bán hàng và khai thuế toàn diện “6 trong 1” tiên phong tại Việt Nam.

Cùng với đó, MISA xây dựng “Kho tri thức Khai thuế dễ dàng – Bán hàng an tâm” với hơn 1.000 bài viết và chuỗi video phân tích chính sách thuế mới. MISA còn tổ chức các buổi Livestream trên nền tảng mạng xã hội giải đáp chính sách thuế mới. MISA tổ chức chuỗi hội thảo, tập huấn online và offline cùng chuyên gia và cơ quan thuế địa phương.

Hàng loạt doanh nghiệp cũng công bố tặng phần mềm miễn phí cho hộ kinh doanh như Sapo… Ông Mai Sơn – Phó Cục trưởng Cục Thuế gửi lời cảm ơn và đánh giá sự vào cuộc thiết thực của doanh nghiệp tặng miễn phí phần mềm cho hộ kinh doanh.

“Cơ quan thuế mong muốn, hành động tặng phần mềm được nhân rộng đến tất cả đơn vị cung cấp giải pháp để giảm chi phí ban đầu cho hộ kinh doanh. Cơ quan thuế cam kết tiếp tục rà soát, cắt giảm điều kiện kinh doanh cho hộ kinh doanh”, ông Sơn nói.