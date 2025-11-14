Cần Thơ chốt khởi động lại Bệnh viện Ung bướu 'đắp chiếu', đội vốn hơn 370 tỷ đồng

TPO - HĐND TP. Cần Thơ đã thông qua chủ trương điều chỉnh chủ trương Dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ từ dùng vốn ODA sang vốn trong nước, thông qua việc tăng vốn từ 1.700 tỷ đồng lên khoảng 2.071 tỷ đồng, dự kiến thi công trở lại ngay trong cuối năm nay. Dự án bệnh viện này đã hoàn thành hơn 80% phần thô, nhưng dừng thi công từ năm 2022 tới nay.

Sáng 14/11, HĐND TP. Cần Thơ khóa X họp xem xét nhiều nội dung quan trọng, trong đó đáng chú ý có Tờ trình điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Bệnh viện Ung bướu TP. Cần Thơ. Sau khi xem xét, cho ý kiến, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án bệnh viện quy mô 500 giường này.

Dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ xây dựng dở dang nhiều năm nay.

Theo tờ trình của UBND TP. Cần Thơ, Dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ được phê duyệt năm 2017, điều chỉnh 2 lần năm 2019 và 2022, thời hạn thực hiện đến hết tháng 12/2026. Mục tiêu nhằm xây dựng bệnh viện mới quy mô 500 giường, hiện đại, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ung bướu của người dân cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Tổng mức đầu tư bệnh viện ban đầu 1.700 tỷ đồng, trong đó vốn ODA Hungary hơn 1.400 tỷ đồng, vốn đối ứng từ ngân sách địa phương 300 tỷ đồng.

Công trình thi công từ năm 2015, đến nay các gói thầu xây dựng đã hoàn thành khoảng 82% phần thô, nhưng từ tháng 7/2022 đã phải tạm dừng thi công tới nay do hết hạn rút vốn Hiệp định vay.

Tổng giá trị đã giải ngân đạt hơn 10,3 triệu Euro (272 tỷ đồng), trong đó đã thanh toán cho nhà thầu hơn 6,4 triệu Euro, tạm ứng cho nhà thầu khoảng 3,8 triệu Euro.

Để khởi công lại dự án, TP. Cần Thơ đã xin chủ trương của Thủ tướng điều chỉnh dự án, chuyển nguồn vốn từ vốn ODA sang vốn Trung ương và ngân sách địa phương.

Các đại biểu đã nhấn nút thông qua các dự thảo nghị quyết.

HĐND TP. Cần Thơ thông qua phương án điều chỉnh Dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ, về nguồn vốn, phần vốn ODA đã giải ngân (khoảng 272 tỷ đồng) sẽ được Bộ Tài chính chi trả lại cho nguồn vốn vay trước đây. Thay vào đó, ngân sách trung ương cấp khoảng 1.334 tỷ đồng, vốn đối ứng từ ngân sách địa phương khoảng 465 tỷ đồng.

Đồng thời, điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư thêm khoảng 344 tỷ đồng. Như vậy, tổng mức đầu tư sau điều chỉnh tăng lên khoảng 2.071 tỷ đồng. Các nội dung khác của dự án vẫn giữ như được phê duyệt trước đây.

Cũng tại kỳ họp, HĐND TP. Cần Thơ thảo luận các tờ trình về mức học phí năm học 2025-2026, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2025 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, danh mục khu đất thực hiện dự án thí điểm theo Nghị quyết 171 của Quốc hội…

Chủ tịch HĐND TP. Cần Thơ - Đồng Văn Thanh phát biểu bế mạc kỳ họp.

Phát biểu bế mạc, ông Đồng Văn Thanh - Chủ tịch HĐND TP. Cần Thơ - cho biết kỳ họp đã thông qua 11 nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội, bám sát chủ trương của Đảng, Ban Thường vụ Thành ủy và cụ thể hóa các văn bản Trung ương vào điều kiện thực tế địa phương.

Ông Thanh yêu cầu UBND Thành phố khẩn trương triển khai các nghị quyết, tập trung tuyên truyền chính sách, đặc biệt mức học phí và hỗ trợ học phí năm học 2025-2026, tránh hiểu nhầm hoặc thực hiện sai lệch. UBND Thành phố cũng cần tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng các dự án và tăng giải ngân vốn đầu tư công, trong đó ưu tiên hoàn thiện và đưa vào sử dụng Bệnh viện Ung bướu theo chỉ đạo của Thủ tướng.