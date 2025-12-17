Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Thủ tướng yêu cầu kiểm soát giá bất động sản ngay từ đầu vào

TPO - Thủ tướng lưu ý có giải pháp kiểm soát giá bất động sản, trong đó kiểm soát ngay từ giá đầu vào của bất động sản; rà soát, làm rõ nguyên nhân và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, giải quyết tồn kho bất động sản.

Tăng nguồn cung, giảm giá bất động sản

Sáng 17/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp lần thứ tư của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản. Phiên họp được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ, trực tuyến tới điểm cầu các tỉnh, thành phố.

Tại phiên họp, các đại biểu đề xuất tiếp tục nghiên cứu cơ chế, chính sách để thúc đẩy phát triển nhà ở thương mại có giá phù hợp và các loại hình nhà ở để cho thuê, cho thuê mua, bảo đảm phù hợp với khả năng chi trả của người dân; tập trung hoàn thành mục tiêu đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội.

Cùng với đó, cần thực hiện kiểm tra, thanh tra để kịp thời chấn chỉnh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh bất động sản, dịch vụ sàn giao dịch bất động sản, dịch vụ môi giới bất động sản; xử lý các tồn tại, bất cập và nguy cơ phát sinh tiêu cực trong xét duyệt, mua, thuê mua, cho thuê nhà ở xã hội.

1712ttg1.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu. Ảnh: VGP

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá, năm 2025 đi qua, tình hình thị trường bất động sản, nhà ở có nhiều chuyển biến. Cả nước đã hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước, với trên 334 ngàn nhà, về đích trước 5 năm so với mục tiêu.

Về phát triển nhà ở xã hội, sau nhiều nhiệm kỳ triển khai chậm, nhiệm kỳ này đã có đột phá. Đề án 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội đạt 62% so với chỉ tiêu đã đặt ra. Riêng trong năm 2025, cả nước thực hiện vượt chỉ tiêu 100 ngàn căn nhà ở xã hội. Với đà này, chậm nhất hết năm 2028, hoàn thành đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội.

Phát huy kết quả đạt được, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu các địa phương chủ động bố trí đất đai, nguyên vật liệu, thiết lập luồng xanh giải quyết thủ tục hành chính, giải quyết ngay các vướng mắc để phát triển nhà ở xã hội; góp phần tăng nguồn cung, giảm giá bất động sản và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Kiểm soát ngay từ giá đầu vào của bất động sản

Cơ bản nhất trí với các đề xuất của lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương xây dựng cơ sở dữ liệu về thị trường bất động sản, nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi toàn quốc, hoàn thành trong quý 1/2026; phát triển thị trường bất động sản lành mạnh, ổn định, gắn với phát triển lành mạnh, ổn định các ngành nghề đến bất động sản như nguyên vật liệu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng chỉ rõ, phải điều hành thị trường vốn đi lành mạnh, đúng hướng cho bất động sản, đảm bảo hài hòa, cân bằng; thúc đẩy các gói tín dụng ưu đãi cho nhà ở xã hội, nhà ở cho người dưới 35 tuổi.

Trên tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”, Thủ tướng lưu ý có giải pháp kiểm soát giá bất động sản, trong đó kiểm soát ngay từ giá đầu vào của bất động sản; rà soát, làm rõ nguyên nhân và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, giải quyết tồn kho bất động sản; khẩn trương thành lập Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất.

Cùng với đó, Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương tiếp tục hoàn thiện các các quy hoạch, dành quỹ đất cho nhà ở xã hội; cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm 50% thủ tục hành chính liên quan nhà ở xã hội; khẩn trương thành lập Ban Chỉ đạo về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản; xét duyệt đối tượng mua, thuê nhà ở xã hội đảm bảo minh bạch, đúng đối tượng, phòng ngừa tiêu cực.

Nhấn mạnh, bất động sản là lĩnh vực rất nhạy cảm, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương phải quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, bám sát thực tiễn, phản ứng kịp thời, để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, an toàn, bền vững.

Luân Dũng
