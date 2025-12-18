Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Lần đầu phát hiện loài cực kỳ nguy cấp quý hiếm trong rừng ở Nghệ An

Ngọc Tú
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Loài beo lửa được xếp vào nhóm cực kỳ nguy cấp, đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng cao trong tự nhiên và cần các biện pháp bảo tồn khẩn cấp để tránh bị biến mất vĩnh viễn.

Ngày 18/12, ông Nguyễn Văn Sinh - Giám đốc Khu Bảo tồn thiên nhiên (BTTN) Pù Hoạt (tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa ghi nhận được hình ảnh loài beo lửa đặc biệt quý hiếm thông qua hoạt động đặt bẫy ảnh. Đây là lần đầu tiên beo lửa được ghi nhận tại Pù Hoạt.

puhoat.jpg
Pù Hoạt có hệ thực vật và động vật đa dạng.

Từ tháng 10/2025, Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt triển khai Chương trình sử dụng bẫy ảnh kết hợp với việc ứng dụng các mô hình thống kê tiên tiến Occupancy Modeling để điều tra, giám sát và đánh giá hiện trạng các loài động vật hoang dã.

Từ 120 bẫy ảnh lắp đặt tại 60 điểm trong khu bảo tồn, lực lượng chức năng ghi nhận hình ảnh của cá thể beo lửa. Sau một thời gian, bẫy ảnh đã thu nhận được nhiều kết quả khả quan về đa dạng sinh học hệ động vật tại Khu BTTN Pù Hoạt.

598298413-880309544949559-2923750344489036662-n.jpg
Loài beo lửa lần đầu tiên được phát hiện tại Khu BTTN Pù Hoạt thông qua bẫy ảnh.

Đặc biệt, Khu BTTN Pù Hoạt đã ghi nhận được hình ảnh loài beo lửa đặc biệt quý hiếm và có giá trị bảo tồn rất cao. Khu vực bẫy ảnh ghi nhận được loài beo lửa là trong vùng rừng tự nhiên Đồng Văn, Thông Thụ. “Hiện chúng tôi cũng chưa xác định được cụ thể số lượng của loài beo lửa này phân bổ trong rừng” - ông Sinh nói.

Theo Sách Đỏ Việt Nam, beo lửa được xếp vào nhóm CR (Critically Endangered - cực kỳ nguy cấp), gồm các loài đang đối mặt nguy cơ tuyệt chủng rất cao trong tự nhiên, cần biện pháp bảo tồn khẩn cấp.

598836331-880309578282889-1328870884499275586-n.jpg
Hình ảnh loài beo lửa được phát hiện trong rừng tự nhiên có ý nghĩa hết sức quan trọng trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học.

Beo lửa có vùng phân bố rộng nhưng cực kỳ hiếm gặp, quy mô quần thể toàn cầu đã suy giảm hơn 80% trong 30 năm qua do mất sinh cảnh và nạn săn bắt.

Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt rộng 86.000ha, tiếp giáp biên giới Việt - Lào. Việc ghi nhận được hình ảnh loài beo lửa trong rừng tự nhiên có ý nghĩa hết sức quan trọng trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học.

Ngọc Tú
#Nghệ An #rừng #Pù Hoạt #khoa học #đa dạng sinh học #động vật quý hiếm #beo lửa #Sách Đỏ Việt Nam

