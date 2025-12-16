Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Phát hiện động vật quý hiếm trong Sách đỏ tại... chợ ở Hà Tĩnh

TPO - Người dân xã Hương Khê (Hà Tĩnh) phát hiện 1 cá thể động vật hoang dã bị đe dọa tuyệt chủng, được xếp vào danh sách cực kỳ nguy cấp theo Sách đỏ.

Ngày 16/12, Công an xã Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Hạt Kiểm lâm Hương Khê tổ chức bàn giao 1 cá thể tê tê cho Vườn quốc gia Vũ Quang để chăm sóc, cứu hộ và tái thả về môi trường tự nhiên.

Trước đó, ngày 13/12, Công an xã Hương Khê đã tiếp nhận 1 cá thể tê tê nặng 2,9 kg từ anh Cao Văn Hảo (SN 1982, trú tại thôn 12, xã Hương Khê). Cá thể tê tê này được anh Hảo bắt được tại khu vực chợ Hương Khê.

600075113-1151810710272312-849611208011941411-n-9067.jpg
Công an xã Hương Khê tiếp nhận cá thể tê tê.
598702404-1151810736938976-3039150938467586563-n.jpg
Ngành chức năng xác định đây là giống tê tê Java (Manis javanica), là loại động vật hoang dã bị đe dọa tuyệt chủng.

Qua kiểm tra, ngành chức năng xác định đây là giống tê tê Java (Manis javanica). Đây là loại động vật hoang dã bị đe dọa tuyệt chủng, được xếp vào danh sách cực kỳ nguy cấp theo Sách đỏ IUCN, Sách đỏ Việt Nam; thuộc nhóm IB danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, cấm buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

Sau khi tiếp nhận, Vườn quốc gia Vũ Quang sẽ tiến hành chăm sóc, cứu hộ để tái thả về môi trường tự nhiên.

