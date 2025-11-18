Cá thể động vật quý hiếm trong Sách đỏ bò vào vườn nhà dân

TPO - Người dân ở Hà Tĩnh vừa giao nộp cho lực lượng chức năng một cá thể động vật quý hiếm và nằm trong Sách đỏ Việt Nam khi phát hiện bò vào vườn nhà.

Ngày 18/11, Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR - Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận 1 cá thể tê tê Java và 1 cá thể trăn đất, đều là động vật rừng quý hiếm, do người dân tự nguyện giao nộp để tái thả về rừng tự nhiên.

Trước đó, vào ngày 16/11, anh Hoàng Hào Hùng (trú tại tổ dân phố 9 Trần Phú, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) bất ngờ phát hiện 1 con tê tê Java trong vườn nhà nên bắt lại. Cho rằng đây là động vật quý hiếm, anh Hùng đã liên hệ với UBND phường Thành Sen để bàn giao cho lực lượng chức năng. Qua kiểm tra, cá thể tê tê này có trọng lượng 8,7 kg.

Anh Hùng bàn giao tê tê Java quý hiếm cho ngành chức năng.

Cá thể tê tê Java thuộc nhóm IB trong danh mục động vật rừng nguy cấp.

Được biết, cá thể tê tê Java mà anh Hùng giao nộp có tên khoa học là Manis javanica thuộc nhóm IB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm và nằm trong Sách đỏ Việt Nam.

Cũng trong ngày 16/11, ông Nguyễn Văn Hải (trú tại xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh) phát hiện trong khuôn viên Trường THPT Cẩm Bình có 1 con trăn đất bò vào nên bắt và báo cho chính quyền địa phương.

Cá thể trăn đất có trọng lượng khoảng 6,2kg. Sau đó ông Hải tình nguyện bàn giao con trăn đất để lực lượng chức năng thả về rừng tự nhiên.

Cá thể trăn đất được phát hiện trong trường học.

Được biết, cá thể trăn đất này có tên khoa học là Python bivittatus, thuộc nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm.

Sau khi Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR - Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận hai cá thể động vật quý hiếm, đơn vị đã bàn giao cho Vườn quốc gia Vũ Quang để tiếp tục theo dõi, chăm sóc trước khi thả về môi trường tự nhiên.