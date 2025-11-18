Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Cá thể động vật quý hiếm trong Sách đỏ bò vào vườn nhà dân

Hoài Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Người dân ở Hà Tĩnh vừa giao nộp cho lực lượng chức năng một cá thể động vật quý hiếm và nằm trong Sách đỏ Việt Nam khi phát hiện bò vào vườn nhà.

Ngày 18/11, Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR - Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận 1 cá thể tê tê Java và 1 cá thể trăn đất, đều là động vật rừng quý hiếm, do người dân tự nguyện giao nộp để tái thả về rừng tự nhiên.

Trước đó, vào ngày 16/11, anh Hoàng Hào Hùng (trú tại tổ dân phố 9 Trần Phú, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) bất ngờ phát hiện 1 con tê tê Java trong vườn nhà nên bắt lại. Cho rằng đây là động vật quý hiếm, anh Hùng đã liên hệ với UBND phường Thành Sen để bàn giao cho lực lượng chức năng. Qua kiểm tra, cá thể tê tê này có trọng lượng 8,7 kg.

96617af50a2b8675df3a.jpg
Anh Hùng bàn giao tê tê Java quý hiếm cho ngành chức năng.
ede0627412aa9ef4c7bb.jpg
Cá thể tê tê Java thuộc nhóm IB trong danh mục động vật rừng nguy cấp.

Được biết, cá thể tê tê Java mà anh Hùng giao nộp có tên khoa học là Manis javanica thuộc nhóm IB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm và nằm trong Sách đỏ Việt Nam.

Cũng trong ngày 16/11, ông Nguyễn Văn Hải (trú tại xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh) phát hiện trong khuôn viên Trường THPT Cẩm Bình có 1 con trăn đất bò vào nên bắt và báo cho chính quyền địa phương.

Cá thể trăn đất có trọng lượng khoảng 6,2kg. Sau đó ông Hải tình nguyện bàn giao con trăn đất để lực lượng chức năng thả về rừng tự nhiên.

tran-19281547.jpg
Cá thể trăn đất được phát hiện trong trường học.

Được biết, cá thể trăn đất này có tên khoa học là Python bivittatus, thuộc nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm.

Sau khi Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR - Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận hai cá thể động vật quý hiếm, đơn vị đã bàn giao cho Vườn quốc gia Vũ Quang để tiếp tục theo dõi, chăm sóc trước khi thả về môi trường tự nhiên.

Hoài Nam
#Hà Tĩnh #Cá thể động vật quý hiếm trong Sách đỏ bò vào vườn nhà dân #Bảo vệ loài tê tê quý hiếm #động vật quý hiếm

Xem thêm

Cùng chuyên mục