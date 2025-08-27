Thả về rừng cá thể rùa quý hiếm do người dân tự nguyện giao nộp

TPO - Cá thể rùa quý hiếm nằm trong danh mục loài nguy cấp được người dân ở xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị giao nộp cơ quan chức năng để thả về lại môi trường rừng tự nhiên.

Ngày 27/8, Ban Quản lý rừng đặc dụng Nam Quảng Trị xác nhận, đã phối hợp với các đơn vị liên quan thả cá thể rùa quý hiếm về với môi trường rừng tự nhiên.

Ông Lê Văn Châu (giữa) ở thôn Cổ Thành, xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị đã tự nguyện bàn giao một cá thể rùa cho UBND xã Triệu Phong.

Trước đó, người tự nguyện bàn giao cá thể rùa cho UBND xã Triệu Phong là ông Lê Văn Châu ở thôn Cổ Thành, xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

Cá thể rùa này ông Châu phát hiện vào vườn nhà trong đợt mưa lớn tháng 6 vừa qua. Sau thời gian tìm hiểu, nhận thấy đây là loài động vật quý hiếm nên ông đã chủ động báo cáo và bàn giao cho địa phương.

Qua kiểm tra, Hạt Kiểm lâm Triệu Phong và Trạm Chăn nuôi & Thú y số 8 xác định đây là rùa Núi Viền (Manouria impressa), nặng 3,1kg, sức khỏe ổn định, thuộc Nhóm IIB trong Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Lực lượng chức năng thả cá thể rùa quý hiếm về môi trường rừng tự nhiên.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, UBND xã Triệu Phong phối hợp Hạt Kiểm lâm và Ban Quản lý rừng đặc dụng Nam Quảng Trị tiến hành thả cá thể rùa về môi trường rừng tự nhiên.