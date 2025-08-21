Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Khoa học

Google News

'Tóm gọn' bò tót và nhiều loài thú quý hiếm ở Đắk Lắk

Huỳnh Thủy

TPO - Cơ quan chuyên môn đã ghi nhận sự xuất hiện của nhiều loài thú quý hiếm tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Ea Sô và Ban Quản lý Rừng phòng hộ đầu nguồn Krông Năng (tỉnh Đắk Lắk).

z6927192176688-901dccb4c1d2e420f0f0ec7bdf2829ae.jpg
Ngày 20/8, Khu Bảo tồn﻿ Thiên nhiên (Khu BTTN) Ea Sô (Đắk Lắk) phối hợp Trung tâm BTTN và Phát triển (thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) công bố kết quả điều tra đa dạng sinh học﻿.
z6927194500411-afec4e6793cf54a719f62a9f51747170.jpg
Trước đó, các chuyên gia đã tiến hành khảo sát thực địa, đặt bẫy ảnh tại KBTTN Ea Sô và Ban Quản lý Rừng phòng hộ đầu nguồn Krông Năng (Đắk Lắk).
z6927148688632-90c16472e094b071d7e10299e469996e.jpg
z6927139906331-72e1390e17a921f37fb628c953121915.jpg﻿
Sau hơn hai tháng, các chuyên gia đã ghi nhận tại Khu BTTN Ea Sô có 789 loài thực vật có mạch, thuộc 148 họ, 494 chi. Trong đó có 1 loài cực kỳ nguy cấp, 9 loài nguy cấp và 11 loài sắp nguy cấp.
z6927175294418-6eb2a862f945ceea095314fc86908118.jpg
z6927172987316-90c8069a66a4fe88eb76f5854d00527b.jpg
z6927208170308-1cfd28d126f6a6593583f604aa77699e.jpg
z6927178197484-a9b13061361c071bf0a2c8da09d861f7.jpg
Về động vật, ghi nhận 179 loài chim (19 bộ, 54 họ). trong đó có 8 loài nằm trong Sách đỏ Việt Nam; 30 loài thú (15 họ, 6 bộ), trong đó 22 loài nằm trong Sách đỏ Việt Nam; 48 loài bò sát - ếch nhái (12 họ, 2 bộ), trong đó có 22 loài nằm trong Sách đỏ Việt Nam.
mmmmm.jpg
Tại Khu BTTN Ea Sô ghi nhận một số loài thú quý hiếm như loài chim Diều cá bé (nhóm IIB) được phát hiện trở lại sau hơn 20 năm; loài Cheo leo lưng bạc (nhóm cực kỳ nguy cấp). Trong ảnh là chim Diều cá bé.
z6927189646847-6face8382b0f33ed479989de6ceff941.jpg
Tại Ban Quản lý Rừng phòng hộ đầu nguồn Krông Năng, đoàn chuyên gia ghi nhận 639 loài thực vật có mạch (116 họ, 443 chi); 54 loài bò sát - ếch nhái (19 họ, 4 bộ). Trong đó có 14 loài nằm trong Sách đỏ Việt Nam; 9 loài thú (6 họ, 5 bộ), trong đó có 2 loài nằm trong Sách đỏ Việt Nam; 125 loài chim (17 bộ, 45 họ), trong đó có 5 loài nằm trong Sách đỏ Việt Nam.
z6927225318694-1b92b303cc6286a5b5b1f1562b2a8c2e.jpg
Bò tót được ghi nhận qua bẫy ảnh.
z6927211777843-cd0a57a59c99501a5db696d2de8c1653.jpg
z6927171112982-80e2b5002fc848dd7db69888212ecd75.jpg
Gà lôi tía (trái) gà lôi trắng (phải). Ảnh: Khu BTTN Ea Sô.
Huỳnh Thủy
#Đắk Lắk #bò tót #loài quý hiếm #sách đỏ Việt Nam #Khu Bảo tồn Ea Sô #gà lôi trắng #bẫy ảnh

Xem thêm

Cùng chuyên mục