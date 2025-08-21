'Tóm gọn' bò tót và nhiều loài thú quý hiếm ở Đắk Lắk

TPO - Cơ quan chuyên môn đã ghi nhận sự xuất hiện của nhiều loài thú quý hiếm tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Ea Sô và Ban Quản lý Rừng phòng hộ đầu nguồn Krông Năng (tỉnh Đắk Lắk).
Sau hơn hai tháng, các chuyên gia đã ghi nhận tại Khu BTTN Ea Sô có 789 loài thực vật có mạch, thuộc 148 họ, 494 chi. Trong đó có 1 loài cực kỳ nguy cấp, 9 loài nguy cấp và 11 loài sắp nguy cấp.
Về động vật, ghi nhận 179 loài chim (19 bộ, 54 họ). trong đó có 8 loài nằm trong Sách đỏ Việt Nam; 30 loài thú (15 họ, 6 bộ), trong đó 22 loài nằm trong Sách đỏ Việt Nam; 48 loài bò sát - ếch nhái (12 họ, 2 bộ), trong đó có 22 loài nằm trong Sách đỏ Việt Nam.
Gà lôi tía (trái) gà lôi trắng (phải). Ảnh: Khu BTTN Ea Sô.