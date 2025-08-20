Bò biển quý hiếm mắc cạn, chết sau nỗ lực cứu hộ bất thành của người dân

Người dân Côn Đảo phát hiện bò biển, loài động vật biển quý hiếm, được bảo vệ nghiêm ngặt, bị mắc cạn và chết.

Ngày 20-8, lãnh đạo Đặc khu Côn Đảo (TP HCM) xác nhận một cá thể dugong (còn gọi là bò biển, cá cúi) đã chết sau khi mắc cạn ở vùng biển Côn Đảo.

Chiều 19-8, người dân phát hiện con dugong dài hơn 2 m, nặng gần 300 kg mắc kẹt tại biển Côn Đảo trong tình trạng kiệt sức khi thủy triều rút.

Người dân nỗ lực cứu dugong mắc cạn nhưng không thành

Một số người đã tìm cách cứu hộ, tưới nước lên cơ thể dugong nhưng không thành công, con vật chết ngay sau đó.

Ngay khi nhận tin báo, Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo phối hợp chính quyền địa phương và người dân đưa xác dugong vào bờ, tiến hành xử lý theo quy định.

Dugong là loài thú biển ăn cỏ biển, thường sinh sống ở các vùng nước nông ven bờ có thảm cỏ biển, rừng ngập mặn hoặc quanh các rạn san hô.

Chúng còn được gọi là “nàng tiên cá” bởi dáng bơi gợi liên tưởng hình người, mang giá trị văn hóa, tâm linh ở nhiều quốc gia.

Hiện trên thế giới chỉ còn khoảng 50.000 cá thể dugong, phân bố từ Ấn Độ Dương đến Thái Bình Dương.

Hiện ở Việt Nam còn rất ít cá thể dugong

Ở Việt Nam, loài này chỉ còn xuất hiện ở Phú Quốc và Côn Đảo, được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) xếp vào nhóm dễ bị tuyệt chủng và nằm trong diện được bảo vệ nghiêm ngặt.

Link gốc: https://nld.com.vn/bo-bien-quy-hiem-mac-can-chet-sau-no-luc-cuu-ho-bat-thanh-cua-nguoi-dan-196250820083032455.htm?