Khoa học

Google News

Bão Erin nhanh chóng đạt cấp độ mạnh nhất với tia sét dữ dội thế nào ?

Hà Thu

TPO - Một vệ tinh thời tiết của Mỹ đã ghi lại được cảnh quay về cơn bão Erin với những tia chớp lóe lên khi nó nhanh chóng mạnh lên thành bão cấp 5 cuối tuần qua và vẫn là cơn bão mạnh cho đến cuối tuần này.

Vệ tinh địa tĩnh mới nhất của Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia (NOAA), GOES-19, đã ghi nhận Erin khi nó mạnh lên thành bão và sau đó đạt đỉnh trong Thang gió Saffir-Simpson với sức gió duy trì tối đa là 260 km/giờ.

1.gif
Tia chớp lóe lên ở mắt bão Erin khi nó mạnh lên. (Ảnh: Viện Hợp tác Nghiên cứu Khí quyển tại Đại học Bang Colorado và Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia (CSU/CIRA & NOAA))

Erin mạnh lên nhanh đến mức trở thành một trong những cơn bão mạnh lên nhanh nhất trong lịch sử Đại Tây Dương, theo CNN Weather. Cơn bão nhiệt đới này đã thay đổi sức mạnh kể từ khi trở thành cơn bão cấp 5, và hiện đang ở cấp 4, với tốc độ gió duy trì tối đa khoảng 215km/giờ.

Mặc dù Erin dự kiến sẽ không đổ bộ vào đất liền, nhưng nó có thể sẽ gây ra những đợt sóng dữ dội và lũ lụt đe dọa tính mạng cho các vùng ven biển khi di chuyển giữa Bahamas và Bờ Đông nước Mỹ trong tuần này. Hình ảnh vệ tinh cho thấy hoạt động bão bên trong Erin, với những tia chớp lóe lên xung quanh mắt bão như mống mắt màu xanh sáng.

2.gif
Bão Erin mạnh lên cấp 5 trong vòng 48 giờ, cơn bão mạnh nhất của Đại Tây Dương

Vệ tinh Môi trường Hoạt động Địa tĩnh (GOES) là một mạng lưới vệ tinh do NASA xây dựng và NOAA vận hành. Các nhà nghiên cứu sử dụng vệ tinh này để theo dõi thời tiết trên Trái Đất và trong không gian theo thời gian thực.

Erin phát triển thành một cơn bão nhiệt đới với sức gió khoảng 75 km/giờ — Tổ chức Khí tượng Thế giới của Liên Hợp Quốc đặt tên cho các cơn bão nhiệt đới có tốc độ gió duy trì tối đa trên 63 km/giờ. Erin đã đủ mạnh để được phân loại là một cơn bão cuồng phong, vượt qua ngưỡng tốc độ gió duy trì 119 km/giờ trở lên, và tiếp tục mạnh lên cho đến khi đạt đỉnh là bão cấp 5 vào thứ Bảy.

Bão đang mạnh lên nhanh chóng và thường xuyên hơn khi nhiệt độ khí quyển và nước biển tăng lên do biến đổi khí hậu. Các nhà nghiên cứu đã ghi nhận nhiệt độ bề mặt biển trung bình phá kỷ lục trong những năm gần đây và nước biển ấm lên cung cấp thêm năng lượng cho các cơn bão đang phát triển.

Theo NHC, Erin dự kiến có cường độ thay đổi nhưng vẫn tiếp tục là cơn bão lớn và nguy hiểm cho đến giữa tuần này.

Các chuyên gia thời tiết cho rằng, dù Erin đã ở rất xa ngoài khơi, sức gió mạnh của nó vẫn có thể "gây ra thiệt hại tầm xa". Sóng bão có thể sẽ khoét rỗng các công trình ven biển và đẩy nhanh quá trình rút lui của bờ biển. Trung tâm Bão Quốc gia Hoa Kỳ cảnh báo, các dòng chảy ngược nguy hiểm sẽ xuất hiện dọc theo hàng nghìn km bờ biển từ Florida đến New England trong ba ngày tới, và ngay cả khi trời quang mây tạnh, sóng vẫn có thể gây tử vong.

Chính quyền Mỹ khuyến cáo du khách và người dân địa phương tuân thủ lệnh đóng cửa biển. Các chuyên gia cũng khuyến cáo, nếu bị mắc kẹt trong dòng chảy ngược, đừng cố bơi vào bờ, mà hãy bơi theo chiều ngang của dòng chảy để có cơ hội thoát thân.

Hà Thu
Live Science
#bão Erin #bão cấp 5 #tia sét trong bão #vệ tinh NOAA #biến đổi khí hậu #sóng dữ dội #đại Tây Dương #mưa lũ ven biển #dự báo thời tiết bão #an toàn khi bão

