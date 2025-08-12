Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Gấp rút xử lý 2 tuyến đê ở Hà Nội bị lún, nứt do mưa bão

Thanh Hiếu
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Do ảnh hưởng của mưa bão, mặt đê hữu Cầu và đê hữu Hồng đã xảy ra sự cố lún, nứt mặt đê. UBND thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan sớm khắc phục sự cố, đẩy nhanh tiến độ thi công các vị trí trọng điểm trên tuyến đê có nguy cơ sạt lở.

UBND TP. Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương xử lý sự cố lún, nứt mặt đê hữu Cầu (xã Đa Phúc) và đê hữu Hồng (xã Phúc Lộc).

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu UBND xã Đa Phúc rà soát lại hồ sơ thiết kế, kiểm tra, tính toán lại ổn định thân đê, nền đê, tuyến kè, đặc biệt đoạn từ K22+500 đến K26+000 đê hữu Cầu (trọng điểm xung yếu cấp thành phố).

Bên cạnh đó, UBND xã Đa Phúc kiểm tra, rà soát lại biện pháp thi công, tập trung nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ thi công các vị trí trọng điểm, xảy ra sự cố, có nguy cơ sạt lở. Bên cạnh đó, cần rà soát, cập nhật bổ sung phương án phòng chống thiên tai trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”.

dji-0602-458.jpg
Mặt đê hữu Cầu tại vị trí K25+630 đến K25+680 đoạn qua xã Đa Phúc xảy ra sự cố sụt lún.

Đối với tuyến đê hữu Hồng, UBND TP. Hà Nội yêu cầu UBND xã Phúc Lộc tổ chức cắm biển báo, xử lý theo phương châm "4 tại chỗ", cấm xe tải trọng lớn, xe cơ giới qua lại khu vực sự cố. Đồng thời, theo dõi chặt chẽ diễn biến, báo cáo kịp thời về Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố, Sở NN&MT. Ngoài ra, cần điều chỉnh phương án bảo vệ trọng điểm xung yếu đoạn K32+000 đến K35+000 đê hữu Hồng, phân công cụ thể cho tổ chức, cá nhân triển khai.

UBND thành phố yêu cầu Sở NN&MT chỉ đạo xử lý mặt đê bị lún, sụt từ K25+630 đến K25+680 đê hữu Cầu (xã Đa Phúc) để đảm bảo an toàn đê điều, giao thông. Bên cạnh đó, cần rà soát, đề xuất danh mục đầu tư năm 2026, ưu tiên xử lý sự cố từ K33+200 đến K34+090 đê hữu Hồng, xã Phúc Lộc.

Như Báo Tiền Phong đã thông tin, do ảnh hưởng của bão số 3, mặt đê hữu Cầu tại vị trí K25+630 đến K25+680 đoạn qua thôn Bắc Vọng (xã Đa Phúc) đã xảy ra sự cố sụt lún thân đê. Khu vực bị sụt lún dài khoảng 70m, sâu 7cm, rộng 5cm. Theo đánh giá ban đầu của Sở NN&MT Hà Nội, nguyên nhân sụt lún được là do đoạn đê trên có nền yếu, đã từng xảy ra sụt lún nhưng chưa được xử lý dứt điểm.

Tại vị trí sụt lún, chính quyền địa phương đã trải bạt, ngăn vị trí sụt lún lan rộng. Hiện tại, UBND xã Đa Phúc đã bố trí lực lượng ứng trực để hướng dẫn, phân luồng và hạn chế các phương tiện giao thông.

Tại xã Phúc Lộc, lực lượng chức năng đã ghi nhận sự cố nứt dọc mặt đê Hữu Hồng. Tổng chiều dài các đoạn nứt dọc mặt đê là 631m, vết nứt rộng từ 0,1 - 5,0cm và lún xuống so với mặt đê hiện trạng từ 0,1 - 5,0cm, chiều sâu khe nứt từ 0,1 - 8,0cm. Sự cố tại các vị trí nêu trên đang có xu hướng phát triển thêm.

Thanh Hiếu
#Sự cố #Lún nứt đê #Đê hữu Cầu #Đê hữu Hồng #Hà Nội

