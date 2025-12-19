Sắp có gì ở 'siêu sự kiện' chuyển đổi số quốc gia

Nền tảng được bảo trợ bởi Chính phủ, đồng hành cùng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (VNAT) và Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia (NDA), vận hành bởi Tập đoàn Sun Group. Đây được xem là sự kiện mở đầu cho giai đoạn vận hành du lịch bằng dữ liệu thống nhất, điều mà ngành du lịch đã kỳ vọng hiện thực hoá từ nhiều năm nay.

Visit Vietnam được xây dựng để vận hành dữ liệu du lịch theo thời gian thực. Điều đó đồng nghĩa với việc du khách, doanh nghiệp và cơ quan quản lý có thể “đọc vị” diễn biến thị trường theo ngày, theo giờ, từ mức độ đông đúc của điểm đến, hoạt động đang diễn ra, cho đến các xu hướng tiêu dùng nổi bật. Đây là dạng dữ liệu mà trước nay Việt Nam chưa từng vận hành tập trung.

Bản demo nền tảng Visit Vietnam sẽ được giới thiệu ngày 20/12

Sự kiện sẽ cho phép khách mời tương tác trực tiếp với phiên bản demo của Visit Vietnam thay vì chỉ xem video giới thiệu. Khách mời có thể quan sát cách nền tảng hiển thị dữ liệu: mức độ nhộn nhịp của từng điểm đến, sự thay đổi theo thời gian, xu hướng tìm kiếm của du khách, hay những tín hiệu thị trường thường chỉ xuất hiện trong báo cáo nội bộ.

Sự kiện sẽ có sự hiện diện của các đối tác dữ liệu và thanh toán uy tín. VISA - công ty công nghệ thanh toán điện tử hàng đầu thế giới dự kiến sẽ có khu tương tác trải nghiệm dữ liệu thanh toán như hành vi chi tiêu, mức độ sử dụng thẻ hay các xu hướng tiêu dùng của khách quốc tế. Trong khi đó, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) hứa hẹn mang tới sự kiện nhiều trải nghiệm mới mẻ và thú vị, với các giải pháp thanh toán số hiện đại trên nền tảng công nghệ tân tiến. Với vai trò đối tác chiến lược của nền tảng Visit Vietnam, NCB sẽ cung cấp các sản phẩm dịch vụ giúp nâng tầm trải nghiệm thanh toán liền mạch, tiện lợi cho khách du lịch khi tới Việt Nam.

Việc các đối tác quốc tế và ngân hàng nội địa tham gia ngay từ những giai đoạn đầu cho thấy Visit Vietnam không chỉ đơn thuần là nền tảng hiển thị thông tin du lịch, mà hướng tới trở thành hệ sinh thái dữ liệu đa nguồn, phản ánh đầy đủ hơn bức tranh thị trường, từ dòng khách, mức độ quan tâm, cho tới năng lực chi tiêu thực tế.

Sun Group với dữ liệu hệ sinh thái điểm đến rộng khắp cả nước là đơn vị vận hành

Là đơn vị phát triển và vận hành Visit Vietnam, Sun Group sẽ giới thiệu cấu trúc nền tảng và định hướng mở rộng trong tương lai. Với hệ sinh thái điểm đến trải rộng khắp cả nước tại Phú Quốc, Hạ Long, Đà Nẵng hay Sa Pa, Sun Group được xem là đơn vị có đủ điều kiện để thử nghiệm và bổ sung dữ liệu thực tế cho nền tảng ngay từ khi ra mắt.

Sự kiện ra mắt Visit Vietnam được đánh giá là bước khởi đầu cho mô hình quản trị và xúc tiến du lịch dựa trên dữ liệu, trong bối cảnh lượng khách quốc tế vào Việt Nam tăng mạnh và nhu cầu tối ưu vận hành tại các điểm đến ngày càng cấp thiết. Những thông tin xoay quanh việc nền tảng sẽ mở ra bao nhiêu lớp dữ liệu trong giai đoạn đầu, mức độ chính xác của dữ liệu thời gian thực hay khả năng mở rộng hệ sinh thái đối tác vẫn đang được đông đảo doanh nghiệp và giới công nghệ chờ đợi. Tất cả sẽ được công bố tại Phú Quốc ngày 20/12, trong sự kiện được xem là đáng chú ý nhất của ngành du lịch, công nghệ Việt Nam trong năm nay.