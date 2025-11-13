Tìm thấy loài gấu cực kỳ quý hiếm ngoài tự nhiên

TPO - Trong quá trình bẫy ảnh tại 21 khu rừng đặc dụng và rừng phòng hộ tại Việt Nam, các nhà bảo tồn đã ghi nhận được loài gấu chó ngoài tự nhiên. Đây là loài cực kỳ nguy cấp và vô cùng hiếm gặp.
Theo các chuyên gia, mặc dù dự án ghi nhận một số loài quý hiếm và đặc hữu cũng như độ giàu loài cao ở một số khu vực, kết quả cũng cho thấy rằng quần thể ĐVHD đã bị suy giảm trên khắp các khu vực dự án do hoạt động bẫy dây phanh tràn lan trong quá khứ và hiện tại.
Kết quả khảo sát cũng cho thấy, độ giàu loài cao hơn có xu hướng được tìm thấy ở những khu vực xa xôi và khó tiếp cận. Trong cảnh quan Trung Trường Sơn, các vùng xa xôi, hẻo lánh của VQG Bạch Mã, Khu bảo tồn Sao la Huế, Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Sao la Quảng Nam và các vùng nội của Vườn quốc gia Sông Thanh có độ giàu loài cao nhất.
Ngoài ra, VQG Cát Tiên là một ngoại lệ với độ giàu loài đặc biệt cao ở những nơi dễ tiếp cận thuộc phía nam của khu vực Đồng Nai. Một trong những phát hiện đáng ngạc nhiên nhất là một số rừng phòng hộ, mặc dù bị chia cắt nhiều, nhưng lại quan trọng đối với công tác bảo tồn như rừng phòng hộ Tây Giang, Đà Nẵng (Quảng Nam cũ).