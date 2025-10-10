Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Khoa học

Phát hiện gấu ngựa và gà tiền mặt đỏ quý hiếm ở Vườn quốc gia Chư Mom Ray

Nguyễn Ngọc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hệ thống bẫy ảnh (máy ảnh tự động được lắp đặt trong rừng) đã phát hiện gấu ngựa và gà tiền mặt đỏ cực kỳ quý hiếm ở Vườn quốc gia Chư Mom Ray (tỉnh Quảng Ngãi).

Sáng 10/10, ông Đào Xuân Thủy - Giám đốc Vườn quốc gia Chư Mom Ray (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, thông qua hệ thống bẫy ảnh (máy ảnh tự động được lắp đặt trong rừng) đã phát hiện thêm hai loài động vật thuộc nhóm IB, đây là nhóm cực kỳ quý hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Theo ông Thủy, các bức ảnh ghi nhận được đã xác nhận sự xuất hiện của gấu ngựa và gà tiền mặt đỏ. Đây là hai loài nằm trong danh mục nguy cấp, quý hiếm. Điều đáng chú ý, vị trí xuất hiện của các cá thể này khác với những lần ghi nhận trước đây, cho thấy phạm vi phân bố của chúng đang mở rộng, phản ánh tín hiệu tích cực trong công tác bảo tồn sinh học tại khu vực.

1aedf1f9aeab23f57aba.jpg
Gà tiền mặt đỏ quý hiếm ở Vườn quốc gia Chư Mom Ray (tỉnh Quảng Ngãi).

Hiện nay, Ban quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray đã lắp đặt 280 máy ảnh tự động để giám sát đa dạng sinh học. Hệ thống này giúp theo dõi, ghi nhận hình ảnh các loài động vật trong tự nhiên, phục vụ công tác nghiên cứu, bảo tồn.

Theo thống kê, Vườn quốc gia Chư Mom Ray hiện ghi nhận hơn 1.000 loài động vật, trong đó có 112 loài nguy cấp, quý, hiếm được liệt kê trong các danh mục bảo tồn của Việt Nam và quốc tế.

Trước đó, ngày 16/8, hệ thống bẫy ảnh của vườn cũng ghi nhận sự xuất hiện của nhiều loài gà lôi và chim rừng quý hiếm như: gà tiền mặt đỏ, gà so họng trắng, gà tiền mặt vàng, gà lôi vằn, gà so ngực gù (đều thuộc nhóm IB - nhóm cực kỳ quý hiếm), cùng với gà rừng và gà lôi hồng tía (thuộc nhóm IIB).

bb68159745c5c89b91d4.jpg
Thông qua hệ thống bẫy ảnh ghi lại gấu ngựa quý hiếm ở Vườn quốc gia Chư Mom Ray.

Cũng trong tháng 8, hệ thống bẫy ảnh đã ghi nhận sự xuất hiện của 2 loài động vật quý hiếm là gấu ngựa và cua bay. Đây là 2 loài thuộc nhóm IIB, nằm trong danh mục nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ và lần đầu tiên được phát hiện tại vườn quốc gia.

Với diện tích hơn 56.000 ha, Vườn quốc gia Chư Mom Ray được xem là “kho báu xanh” của Tây Nguyên, nơi sinh sống của 1.003 loài động vật và 1.895 loài thực vật, trong đó có nhiều loài quý hiếm như kim giao, trắc, cẩm lai, gụ mật, mang Trường Sơn, trâu rừng, bò tót, sói đỏ, beo lửa, hổ Đông Dương, voọc, công, trĩ sao, chim hồng hoàng…

Năm 2004, Chư Mom Ray được Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) công nhận là Vườn di sản ASEAN - một trong những khu bảo tồn thiên nhiên có giá trị cao của khu vực, góp phần quan trọng vào việc bảo vệ đa dạng sinh học và hệ sinh thái rừng nhiệt đới Việt Nam.

Nguyễn Ngọc
