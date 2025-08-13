Phát hiện gấu ngựa và cua bay quý hiếm ở Vườn Quốc gia Chư Mom Ray

TPO - Vườn Quốc gia Chư Mom Ray (tỉnh Quảng Ngãi) vừa ghi nhận sự xuất hiện lần đầu của 2 loài động vật quý hiếm là gấu ngựa và cua bay.

Ngày 12/8, ông Đào Xuân Thủy - Giám đốc Vườn Quốc gia Chư Mom Ray (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, thông qua công nghệ bẫy ảnh (máy ảnh tự động được lắp đặt trong rừng) đã ghi nhận sự xuất hiện của 2 loài động vật quý hiếm là gấu ngựa và cua bay.

Đây là 2 loài thuộc nhóm IIB, nằm trong danh mục nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ và lần đầu tiên được phát hiện tại vườn quốc gia.

Theo ông Thủy, Vườn Quốc gia Chư Mom Ray quản lý hơn 60.600 ha rừng, hiện đã lắp đặt 280 máy ảnh tự động trong lâm phần để giám sát đa dạng sinh học, ghi nhận hình ảnh các loài động vật, phục vụ công tác bảo tồn nguồn gene quý hiếm.

Thông qua công nghệ bẫy ảnh ghi lại gấu ngựa quý hiếm.

Thời gian qua, công nghệ bẫy ảnh đã giúp ghi nhận hình ảnh của nhiều loài động vật quý hiếm, trong đó có những loài có nguy cơ tuyệt chủng như bò tót, gấu ngựa, gà tiền mặt đỏ, công xanh, voọc chà vá chân nâu...

Việc liên tiếp phát hiện các loài động vật quý hiếm cho thấy công tác bảo vệ rừng tại Vườn Quốc gia Chư Mom Ray đang phát huy hiệu quả, sinh cảnh sống của các loài được bảo vệ và phát triển tốt.

Loài động vật quý hiếm là cua bay được phát hiện tại Vườn Quốc gia Chư Mom Ray (tỉnh Quảng Ngãi).

“Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ chặt chẽ nhằm gìn giữ và phát triển nguồn gene của các loài động vật quý hiếm, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học bền vững”, ông Thủy nói.

Được biết thời gian qua, hệ động vật của Vườn Quốc gia Chư Mom Ray đã ghi nhận 1.003 loài, trong đó có 112 loài nguy cấp, quý, hiếm.