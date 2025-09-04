Thả 2 cá thể động vật quý hiếm về rừng tự nhiên

Trước đó, ngày 1/9, trong lúc khai thác gỗ keo trên đồi của Công ty lâm nghiệp Vĩnh Hảo (thôn Khuổi Le, xã Vĩnh Tuy), anh Lương Văn Bình, trú tại xã Tân Trào, bất ngờ phát hiện 2 cá thể cu li nhỏ bò ngay trên đường đi. Anh đã tìm cách xua chúng trở lại rừng nhưng cả hai con vật đều không chịu rời đi. Lo ngại chúng có thể bị thương hoặc bị đe dọa tính mạng, anh Bình quyết định mang về bàn giao cho Hạt Kiểm lâm khu vực VII chăm sóc.
Hai cá thể cu li nhỏ này, mỗi con nặng khoảng 400g, thuộc nhóm loài nguy cấp, quý, hiếm cần được bảo tồn. Sau khi tiếp nhận, lực lượng kiểm lâm đã chăm sóc, theo dõi sức khỏe và thả về tự nhiên.
Từ đầu năm đến nay, Hạt Kiểm lâm khu vực VII đã thả 4 cá thể động vật hoang dã quý hiếm gồm cu li nhỏ, rùa bốn mắt và khỉ trở lại rừng. Những việc làm này góp phần quan trọng trong bảo tồn động vật hoang dã, giữ gìn đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường sinh thái bền vững.
Ở Việt Nam hiện có hai loài cu li: cu li lớn (Nycticebus bengalensis) và cu li nhỏ (Nycticebus pygmaeus), đều thuộc Bộ linh trưởng, được ghi trong Sách đỏ Việt Nam và nằm trong danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ (Nhóm IA – Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm kèm theo Nghị định số 84/2021/NĐ-CP ngày 22/9/2021 của Chính phủ); Phụ lục I- công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (Thông báo số 25/TB-CTVN ngày 17/02/2023 của Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam).
Mọi hành vi săn bắt, giết, nuôi nhốt, vận chuyển, buôn bán cu li trái phép đều vi phạm pháp luật và có thể bị xử lý hình sự theo Điều 244 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), với mức phạt cao nhất lên đến 15 năm tù.