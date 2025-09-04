Thả 2 cá thể động vật quý hiếm về rừng tự nhiên

Trước đó, ngày 1/9, trong lúc khai thác gỗ keo trên đồi của Công ty lâm nghiệp Vĩnh Hảo (thôn Khuổi Le, xã Vĩnh Tuy), anh Lương Văn Bình, trú tại xã Tân Trào, bất ngờ phát hiện 2 cá thể cu li nhỏ bò ngay trên đường đi. Anh đã tìm cách xua chúng trở lại rừng nhưng cả hai con vật đều không chịu rời đi. Lo ngại chúng có thể bị thương hoặc bị đe dọa tính mạng, anh Bình quyết định mang về bàn giao cho Hạt Kiểm lâm khu vực VII chăm sóc.

Lực lượng chức năng tiến hành thả cá thể Cu li nhỏ quý hiếm về rừng.

Hai cá thể cu li nhỏ này, mỗi con nặng khoảng 400g, thuộc nhóm loài nguy cấp, quý, hiếm cần được bảo tồn. Sau khi tiếp nhận, lực lượng kiểm lâm đã chăm sóc, theo dõi sức khỏe và thả về tự nhiên.

Từ đầu năm đến nay, Hạt Kiểm lâm khu vực VII đã thả 4 cá thể động vật hoang dã quý hiếm gồm cu li nhỏ, rùa bốn mắt và khỉ trở lại rừng. Những việc làm này góp phần quan trọng trong bảo tồn động vật hoang dã, giữ gìn đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường sinh thái bền vững.

Cá thể cu li lớn (bên trái), cu li nhỏ (bên phải).