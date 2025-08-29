Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Một cá thể động vật nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới vừa được cứu

Thái Lâm
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Phát hiện voọc chà vá chân đen bị thương tại đèo Con Ó, ba thanh niên ở Lâm Đồng đã kịp thời cứu và bàn giao cho cơ quan chức năng.

Ngày 29/8, Hạt Kiểm lâm Đạ Huoai (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đang tiếp nhận, chăm sóc một cá thể voọc chà vá chân đen bị thương do người dân bàn giao.

Trước đó, chiều 26/8, trên đường di chuyển từ xã Bảo Lâm 5 về nhà, ba thanh niên gồm anh Lê Tiểu Hãn (SN 2000, trú xã Đạ Tẻh), Trần Ngọc Phú (SN 1995, trú xã Đạ Tẻh 2) và anh Nguyễn Thành Tâm (SN 1993, trú xã Đạ Tẻh 3) đã phát hiện con voọc bị thương tại khu vực đèo Con Ó.

z6957521409941-744b3836fd9f4e89d4073a1081916939-1535.jpg
Ba thanh niên bàn giao Voọc chà vá chân đen cho cơ quan chức năng.

Nhận biết đây là động vật hoang dã quý hiếm, nhóm thanh niên đã đưa cá thể này đến Công an xã Đạ Tẻh 3 bàn giao. Ngay sau đó, Công an xã Đạ Tẻh 3 phối hợp Hạt Kiểm lâm Đạ Huoai tiếp nhận, chăm sóc và xử lý theo quy định.

Voọc chà vá chân đen là loài linh trưởng quý hiếm, cực kỳ nguy cấp, nằm trong Sách Đỏ Việt Nam và thế giới. Loài này thuộc Phụ lục I Công ước CITES, nghiêm cấm khai thác, buôn bán dưới mọi hình thức.

Thái Lâm
#voọc chà vá chân đen #đèo Con Ó #động vật quý hiếm #Hạt Kiểm lâm Đạ Huoai #Lâm Đồng

Xem thêm

Cùng chuyên mục