Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Khoa học

Google News

Phát hiện gà lôi quý hiếm ở Vườn quốc gia Chư Mom Ray

Nguyễn Ngọc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hệ thống bẫy ảnh (máy ảnh tự động được lắp đặt trong rừng) đã phát hiện nhiều giống gà lôi, gà rừng quý hiếm ở Vườn quốc gia Chư Mom Ray (tỉnh Quảng Ngãi).

Ngày 16/8, ông Đào Xuân Thủy - Giám đốc Vườn quốc gia Chư Mom Ray (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, qua ghi nhận từ hệ thống bẫy ảnh (máy ảnh tự động được lắp đặt trong rừng) đã phát hiện nhiều giống gà lôi, gà rừng và gấu quý hiếm.

da0d4b290815804bd904.jpg
Gà lôi vằn và cặp gà lôi hồng tía được phát hiện trong Vườn quốc gia Chư Mom Ray.

Theo ông Thủy, Vườn quốc gia Chư Mom Ray hiện có nhiều loại như gà tiền mặt đỏ, gà so họng trắng, gà tiền mặt vàng, gà lôi vằn, gà so ngực gù thuộc nhóm IB (nhóm cực quý hiếm. Ngoài ra, hệ thống bẫy ảnh cũng phát hiện gà rừng và gà lôi hồng tía (nhóm IIB).

“Vị trí phát hiện các loài gà quý hiếm nằm ở khu vực rừng sâu, được bảo vệ nghiêm ngặt. Hình ảnh các loài gà lôi ghi nhận được, vườn đã tập hợp lại để phục vụ cho việc khoanh vùng, bảo tồn”, ông Thủy nói.

17d4dcec9fd0178e4ec1.jpg
Gà so ngực gù.

Trong tháng 8, hệ thống bẫy ảnh đã ghi nhận sự xuất hiện của 2 loài động vật quý hiếm là gấu ngựa và cua bay. Đây là 2 loài thuộc nhóm IIB, nằm trong danh mục nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ và lần đầu tiên được phát hiện tại vườn quốc gia.

Việc liên tiếp phát hiện các loài động vật quý hiếm cho thấy công tác bảo vệ rừng tại Vườn Quốc gia Chư Mom Ray đang phát huy hiệu quả, sinh cảnh sống của các loài được bảo vệ và phát triển tốt.

ba0ee307d803505d0912-8231.jpg
Thông qua công nghệ bẫy ảnh ghi lại gấu ngựa quý hiếm.
4f9c0a985f9cd7c28e8d.jpg
Loài động vật quý hiếm là cua bay được phát hiện tại Vườn Quốc gia Chư Mom Ray.

Vườn quốc gia Chư Mom Ray có diện tích hơn 60.000ha. Vườn có nhiều loài động, thực vật quý như: kim giao, thông tre, trắc, cẩm lai, gụ mật, mang Trường Sơn, trâu rừng, bò rừng, bò tót, sói đỏ, beo lửa, gấu ngựa, hổ Đông Dương, các loài voọc, công, trĩ sao, chim hồng hoàng…

Qua điều tra, nơi này có 950 loài động vật và 1.895 loài thực vật. Năm 2004, Vườn quốc gia Chư Mom Ray được Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á công nhận là Vườn di sản ASEAN.

Nguyễn Ngọc
#gà lôi quý hiếm #Vườn quốc gia Chư Mom Ray #bảo tồn đa dạng sinh học #gà rừng quý hiếm #phát hiện động vật quý hiếm #bẫy ảnh tự động #loài gà nhóm IB và IIB #gấu ngựa và cua bay #bảo vệ rừng Quảng Ngãi #di sản ASEAN Chư Mom Ray

Xem thêm

Cùng chuyên mục