Hai cá thể rùa quý hiếm được phát hiện trong khuôn viên ngôi đền

TPO - Sau khi phát hiện hai cá thể rùa quý hiếm trong khuôn viên ngôi đền Đại An (Hà Tĩnh), ngành chức năng đã phối hợp, đưa hai cá thể bàn giao cho Vườn Quốc gia Vũ Quang.

Ngày 28/10 Hạt Kiểm lâm Đức Thọ (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa tiến hành bàn giao 2 cá thể rùa núi viền cho Vườn Quốc gia Vũ Quang để tiếp tục chăm sóc, bảo vệ và thả về môi trường tự nhiên.

Theo đó, vào chiều 27/10, hai cá thể rùa được phát hiện trong khuôn viên đền Đại An (xã Đức Thịnh). Ngay sau khi phát hiện, Ban Quản lý đền Đại An đã báo cáo chính quyền địa phương và Hạt Kiểm lâm Đức Thọ để phối hợp xử lý. Qua kiểm tra, 2 cá thể rùa núi viền (Manouria impressa) nặng khoảng 3 kg, sức khỏe bình thường, nhanh nhẹn và không bị thương.

Bàn giao 2 cá thể rùa quý hiếm cho lực lượng chức năng

Sau khi tiếp nhận các cá thể động vật hoang dã nói trên, lực lượng kiểm lâm tiến hành bàn giao cho Vườn Quốc gia Vũ Quang để tiếp tục chăm sóc, bảo vệ và thả về môi trường tự nhiên theo quy định.

Cá thể rùa núi viền được phát hiện trong khuôn viên của ngôi đền.

Hai cá thể rùa quý hiếm nặng khoảng 3kg.

Rùa núi viền (Manouria impressa) là một loài rùa cạn quý hiếm, thuộc họ rùa đầm (Testudinidae). Loài này sinh sống chủ yếu trong các khu rừng ẩm nhiệt đới và rừng núi cao ở khu vực Đông Nam Á như Myanmar, Thái Lan, Lào, Việt Nam...

Rùa núi viền được xếp vào nhóm IIB – loài nguy cấp, quý, hiếm cần được bảo vệ nghiêm ngặt theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Môi trường; đồng thời nằm trong danh sách các loài động vật bị đe dọa của Liên minh Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên và Tài nguyên Thiên nhiên (IUCN, năm 2000) và thuộc hạng VU (dễ bị tổn thương) trong Sách Đỏ Việt Nam.