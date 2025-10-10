10 tỉnh, thành đang xử lý tài sản công dôi dư kiểu 'rùa bò'

TPO - Bộ Tài chính cho biết đến nay một số địa phương vẫn chưa hoàn thành việc quyết định giao tài sản, dù đã có hoặc chưa có biên bản bàn giao đầy đủ. Các địa phương còn tồn tại gồm: Nghệ An, Hưng Yên, Đắk Lắk, Tây Ninh, Vĩnh Long, An Giang, Ninh Bình, Thanh Hóa, TPHCM và Đồng Tháp.

Nhiều địa phương chậm bàn giao, hàng trăm xã thiếu ô tô

Về việc xử lý tài sản dôi dư sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính cho biết, đến ngày 30/9, đã có hơn 14.050 cơ sở nhà, đất được xử lý; số cơ sở cần tiếp tục xử lý là 13.759 tại 34 tỉnh, thành phố.

Theo thống kê định kỳ, tiến độ triển khai được đánh giá là tích cực, số cơ sở cần xử lý đang giảm dần.

Bộ Tài chính đã có công văn yêu cầu các địa phương rà soát, cập nhật và hoàn thiện kế hoạch xử lý tài sản công trước ngày 15/10.

Còn 263 xã trên cả nước chưa được trang bị xe ô tô phục vụ công tác chung.

Theo tổng hợp báo cáo của các địa phương, hiện vẫn còn 263 xã thuộc các tỉnh, thành như Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng, Hưng Yên, Gia Lai, Lâm Đồng, TP.HCM, Đồng Tháp, Vĩnh Long chưa được trang bị xe ô tô phục vụ công tác chung.

Bộ Tài chính đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo thực hiện điều chuyển hoặc mua sắm mới xe ô tô để trang bị cho các xã còn thiếu, bảo đảm mỗi xã có tối thiểu 1 xe ô tô theo tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe công. Việc hoàn thành phải được thực hiện trong tháng 10/2025.

Trường hợp theo quy định, xã không thuộc đối tượng được trang bị xe ô tô phục vụ công tác chung, các địa phương cần thông báo rõ và loại khỏi danh sách báo cáo xã chưa được trang bị xe, nhằm bảo đảm thống kê, báo cáo đúng thực tế và đúng tiêu chuẩn hiện hành.

Cũng theo số liệu từ các địa phương, hiện còn 467 xã thuộc các tỉnh, thành như Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Bắc Ninh, Hưng Yên, Gia Lai, TPHCM, Đồng Tháp, Vĩnh Long chưa đáp ứng đủ về máy móc, thiết bị và đường truyền phục vụ công tác.

Bộ Tài chính đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo rà soát, xác định cụ thể những nội dung còn thiếu và có phương án xử lý dứt điểm trong tháng 10/2025. Trường hợp cần mua sắm mới hoặc bổ sung thiết bị, các địa phương được yêu cầu chủ động bố trí ngân sách, đồng thời kết hợp nguồn hỗ trợ từ ngân sách trung ương và huy động các nguồn lực hợp pháp khác, nhằm bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất cho các cơ quan, đơn vị sau sắp xếp.

Tổng kiểm kê tài sản công trên toàn quốc

Bộ Tài chính vừa có công văn gửi các bộ, ngành, địa phương trên cả nước, hướng dẫn triển khai Chỉ thị số 23 của Thủ tướng về việc phát huy kết quả tổng kiểm kê tài sản công và nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công.

Theo Bộ Tài chính, các bộ, ngành, địa phương cần khẩn trương rà soát và ban hành đầy đủ các văn bản thuộc thẩm quyền, liên quan đến khoán kinh phí, định mức sử dụng, phân cấp thẩm quyền khai thác và xử lý tài sản công. Trong đó, đặc biệt lưu ý đến tài sản kết cấu hạ tầng như giao thông, thủy lợi, chợ, văn hóa, thể thao cấp xã…

Bộ Tài chính yêu cầu phát huy kết quả tổng kiểm kê tài sản công.

Việc xác định giá trị tài sản chưa được hạch toán cũng là một yêu cầu trọng tâm. Bộ Tài chính đã ban hành hàng loạt thông tư hướng dẫn xác định nguyên giá, giá trị còn lại đối với từng loại tài sản kết cấu hạ tầng, từ đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa đến thủy lợi, hàng hải. Những tài sản chưa đủ điều kiện định giá sẽ được theo dõi tạm thời theo giá quy ước (1 đồng) nhưng vẫn phải cập nhật đầy đủ thông tin để phục vụ quản lý, đầu tư, khai thác hiệu quả.

Bộ Tài chính là yêu cầu các bộ, ngành, địa phương gắn chặt việc lập, giao dự toán đầu tư, mua sắm, sửa chữa tài sản công với thực trạng sử dụng thực tế. Các dự án, khoản chi liên quan đến tài sản công phải được thẩm định kỹ lưỡng, đảm bảo tính cần thiết và tuân thủ tiêu chuẩn, định mức đã được phê duyệt.

Bộ Tài chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công. Việc kiểm tra phải được thực hiện định kỳ, gắn với trách nhiệm người đứng đầu và có chế tài xử lý rõ ràng nếu để xảy ra lãng phí, sai phạm.