Người dân ở Vĩnh Long giao nộp rùa vàng và tê tê

TPO - Công an phường Đông Thành, tỉnh Vĩnh Long vừa bàn giao 2 cá thể động vật quý hiếm, gồm con 1 rùa núi vàng và một con tê tê cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh để thả về tự nhiên, hai cá thể này được người dân giao nộp cho công an địa phương trước đó.

Trước đó, ngày 12/10, chị Dương Thị Kim Liên (ngụ phường Đông Thành, Vĩnh Long) trong lúc dọn dẹp xung quanh nhà phát hiện một cá thể rùa núi vàng nặng 0,8kg. Cùng ngày, anh Sơn Thanh Hoàng (ngụ cùng địa phương) trong lúc làm vườn phát hiện và bắt được một cá thể tê tê nặng 3,7kg.

vl-8167.jpg
Chị Liên giao nộp cá thể rùa núi vàng.

Qua tìm hiểu, thấy đây là loài động vật hoang dã quý hiếm, nên chị Liên và anh Hoàng đã chủ động đem đến Công an phường giao nộp.

Sau khi tiếp nhận, Công an phường Đông Thành phối hợp chính quyền địa phương kiểm tra tình trạng sức khỏe của cá thể rùa và tê tê, sau đó bàn giao cho lực lượng kiểm lâm đưa về rừng thả, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học.

tete.jpg
Cá thể tê tê được người dân giao nộp.

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Vĩnh Long, rùa núi vàng thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm nhóm IIB; còn tê tê thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm nhóm IB. Cả 2 loài này đều nằm trong nhóm cực kỳ nguy cấp (CR) theo phân loại của Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN).

Cả rùa vàng và tê tê được pháp luật nghiêm cấm săn bắt, nuôi nhốt, vận chuyển và buôn bán trái phép.

