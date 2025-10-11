Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Tê tê quý hiếm bò vào nhà người dân ở Gia Lai

Trương Định
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong lúc dọn nhà, ông Phạm Tấn Vinh ở tỉnh Gia Lai bất ngờ bắt gặp một cá thể tê tê Java bò vào sân. Ngay sau đó, con vật được ông bàn giao cho cơ quan chức năng để thả về môi trường tự nhiên.

Ngày 11/10, ông Trần Văn Thư - Chủ UBND phường Hoài Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) cho biết, các lực lượng chức năng vừa thả một cá thể tê tê Java về môi trường tự nhiên.

Trước đó, khoảng 20h ngày 9/10, trong lúc dọn nhà, ông Phạm Tấn Vinh (SN 1966, trú khu phố Đệ Đức 1, phường Hoài Nhơn Nam) phát hiện một con tê tê bò vào sân.

Nhận thấy đây là động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, ông Vinh đã chủ động mang đến Công an phường Hoài Nhơn Nam để giao nộp.

z7104722602420-8ebf7add93432956e31529ec301e3c1b-1238.jpg
Cá thể tê tê Java được ông Vinh bàn giao cho công an.
z7104722597286-1d74c0888313d67afbfa232dd02d05de-10.jpg

Sau khi tiếp nhận, Công an phường Hoài Nhơn Nam phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực Hoài Nhơn và cán bộ thú y tiến hành kiểm tra, xác định cá thể trên là tê tê Java, nặng khoảng 1kg, thuộc nhóm IB – loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Sau khi xác định con tê tê có sức khỏe ổn định, lực lượng chức năng đã thả về môi trường tự nhiên tại khu rừng do Hạt Kiểm lâm khu vực Hoài Nhơn quản lý.

z7104722588810-77051f273187b7e2fdf552c74e99bf82-8088.jpg
Cá thể tê tê Java được thả về tự nhiên.

Lãnh đạo UBND phường Hoài Nhơn Nam cho biết, tới đây, địa phương sẽ biểu dương, khen thưởng đối với ông Phạm Tấn Vinh. Hành động tự nguyện của ông Vinh là nghĩa cử cao đẹp, góp phần nâng cao ý thức cộng đồng trong công tác bảo tồn động vật hoang dã và bảo vệ đa dạng sinh học.

Trương Định
#tê tê Java #bảo tồn động vật quý hiếm #Gia Lai #bảo vệ động vật hoang dã #thả tê tê về tự nhiên #động vật nguy cấp #bảo vệ đa dạng sinh học

