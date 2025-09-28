Nam thanh niên mua tê tê quý hiếm đang bị rao bán, rồi nộp cho công an

TPO - Phát hiện một số thanh niên mang cá thể tê tê đi rao bán, anh Nguyễn Thiện Quang đã bỏ ra 1 triệu đồng để mua lại và giao nộp cơ quan chức năng.

Cá thể tê tê được người dân mang đi giao nộp. Ảnh: CA

Ngày 28/9, Công an phường Quy Nhơn Nam đã tiếp nhận một cá thể tê tê, loại động vật rừng quý hiếm do anh Nguyễn Thiện Quang (SN 1998, hộ khẩu thường trú xã An Lão, tỉnh Gia Lai; hiện đang tạm trú phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) tự nguyện giao nộp.

Trước đó, lúc 2h ngày 28/9, anh Nguyễn Thiện Quang phát hiện một số thanh niên mang cá thể tê tê đi rao bán. Nhận thấy đây là động vật quý hiếm thuộc danh mục được bảo vệ, anh Quang đã bỏ ra số tiền 1 triệu đồng để mua lại và chủ động mang giao nộp cho Công an phường Quy Nhơn Nam.

Công an phường sau đó đã bàn giao cá thể tê tê này cho ngành chức năng để hoàn tất thủ tục chăm sóc và đưa về nơi bảo tồn tự nhiên theo quy định.

Cá thể tê tê được giao nộp.

Cá thể tê tê này có tên khoa học Manis javanica, thuộc Nhóm IB trong Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ. Đây là loài động vật đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng, nghiêm cấm mọi hành vi săn bắt, mua bán, vận chuyển và tiêu thụ dưới mọi hình thức.

Việc làm tự giác giao nộp động vật hoang dã quý hiếm của anh Nguyễn Thiện Quang là hành động đẹp, đáng biểu dương, có ý nghĩa lan tỏa trong cộng đồng. Công an phường Quy Nhơn Nam cho biết, cũng có đề xuất Chủ tịch UBND phường khen thưởng đối với anh Nguyễn Thiện Quang.