Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Chi Cục Kiểm lâm Nghệ An bị yêu cầu kiểm điểm vì vắng mặt trong hội nghị quan trọng

Ngọc Tú
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Dù đã có giấy mời trước đó 1 tuần nhưng đến thời điểm tổ chức hội nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An, lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm Nghệ An vắng mặt không lý do.

Chiều 14/10, ông Nguyễn Danh Hùng - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An (NN&MT Nghệ An) xác nhận, đơn vị đã có công văn yêu cầu Chi cục Kiểm lâm tỉnh tổ chức kiểm điểm liên quan đến việc vắng mặt trong hội nghị quan trọng do Sở này tổ chức.

Cụ thể, ngày 9/10, Sở NN&MT Nghệ An tổ chức hội nghị triển khai một số nhiệm vụ thuộc lĩnh vực lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh. Hội nghị do ông Nguyễn Danh Hùng chủ trì và có sự tham dự, chỉ đạo của ông Hoàng Quốc Việt - Giám đốc Sở NN&MT Nghệ An.

mmm.png
Trụ sở Chi cục Kiểm lâm tỉnh Nghệ An.

Trước đó vào ngày 3/10, Sở NN&MT Nghệ An đã ban hành giấy mời số 655 và phân công lãnh đạo, đại diện các phòng có liên quan của Chi cục Kiểm lâm tham dự hội nghị và báo cáo Dự thảo Nghị quyết.

Dù đây là hội nghị quan trọng đối với lĩnh vực lâm nghiệp. Tuy nhiên đến thời điểm tổ chức hội nghị, lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm Nghệ An vắng mặt không có lý do.

Căn cứ quy chế làm việc, Giám đốc Sở NN&MT Nghệ An phê bình nghiêm khắc Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm về việc chấp hành phân công của lãnh đạo Sở trong tham dự hội nghị. Bên cạnh đó, yêu cầu Chi cục Kiểm lâm tổ chức hội nghị kiểm điểm và báo cáo kết quả kiểm điểm về Giám đốc Sở NN&MT Nghệ An trước ngày 14/10.

Liên quan đến sự việc trên, ông Bạch Quốc Dũng - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Nghệ An xác nhận và cho biết, hôm diễn ra hội nghị đơn vị đã phân công Phó Chi cục tới tham gia. Tuy nhiên do vấn đề ngoại cảnh, trục trặc xe cộ đường xá nên đã đến muộn so với thời gian tổ chức hội nghị. Phía Chi cục sau đó đã đến tham gia hội nghị và đọc báo cáo.

Ông Bạch Quốc Dũng chia sẻ thêm, Chi cục đi muộn là vi phạm và cũng thẳng thắn nhận lỗi. Phía đơn vị đã xin Sở NN&MT Nghệ An gia hạn thời gian để tiến hành các quy trình họp kiểm điểm và báo cáo sau khi có kết quả.

Ngọc Tú
#Nghệ An #Chi cục Kiểm lâm Nghệ An #Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An #kiểm điểm #hội nghị #vắng mặt #không đến dự hội nghị #bị kiểm điểm #phê bình

Xem thêm

Cùng chuyên mục