Chi Cục Kiểm lâm Nghệ An bị yêu cầu kiểm điểm vì vắng mặt trong hội nghị quan trọng

TPO - Dù đã có giấy mời trước đó 1 tuần nhưng đến thời điểm tổ chức hội nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An, lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm Nghệ An vắng mặt không lý do.

Chiều 14/10, ông Nguyễn Danh Hùng - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An (NN&MT Nghệ An) xác nhận, đơn vị đã có công văn yêu cầu Chi cục Kiểm lâm tỉnh tổ chức kiểm điểm liên quan đến việc vắng mặt trong hội nghị quan trọng do Sở này tổ chức.

Cụ thể, ngày 9/10, Sở NN&MT Nghệ An tổ chức hội nghị triển khai một số nhiệm vụ thuộc lĩnh vực lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh. Hội nghị do ông Nguyễn Danh Hùng chủ trì và có sự tham dự, chỉ đạo của ông Hoàng Quốc Việt - Giám đốc Sở NN&MT Nghệ An.

Trụ sở Chi cục Kiểm lâm tỉnh Nghệ An.

Trước đó vào ngày 3/10, Sở NN&MT Nghệ An đã ban hành giấy mời số 655 và phân công lãnh đạo, đại diện các phòng có liên quan của Chi cục Kiểm lâm tham dự hội nghị và báo cáo Dự thảo Nghị quyết.

Dù đây là hội nghị quan trọng đối với lĩnh vực lâm nghiệp. Tuy nhiên đến thời điểm tổ chức hội nghị, lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm Nghệ An vắng mặt không có lý do.

Căn cứ quy chế làm việc, Giám đốc Sở NN&MT Nghệ An phê bình nghiêm khắc Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm về việc chấp hành phân công của lãnh đạo Sở trong tham dự hội nghị. Bên cạnh đó, yêu cầu Chi cục Kiểm lâm tổ chức hội nghị kiểm điểm và báo cáo kết quả kiểm điểm về Giám đốc Sở NN&MT Nghệ An trước ngày 14/10.

Liên quan đến sự việc trên, ông Bạch Quốc Dũng - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Nghệ An xác nhận và cho biết, hôm diễn ra hội nghị đơn vị đã phân công Phó Chi cục tới tham gia. Tuy nhiên do vấn đề ngoại cảnh, trục trặc xe cộ đường xá nên đã đến muộn so với thời gian tổ chức hội nghị. Phía Chi cục sau đó đã đến tham gia hội nghị và đọc báo cáo.

Ông Bạch Quốc Dũng chia sẻ thêm, Chi cục đi muộn là vi phạm và cũng thẳng thắn nhận lỗi. Phía đơn vị đã xin Sở NN&MT Nghệ An gia hạn thời gian để tiến hành các quy trình họp kiểm điểm và báo cáo sau khi có kết quả.