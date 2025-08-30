Vụ cho thôi việc 'lạ' ở công ty môi trường: Kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan

TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau giao Sở Nội vụ tham mưu kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan đến việc thực hiện quy trình cho ông Nguyễn Quốc Tuấn - Phó Giám đốc Công ty cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau thôi việc chưa đúng quy định.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau thống nhất cho ông Nguyễn Quốc Tuấn - Phó Giám đốc Công ty CP Môi trường đô thị Cà Mau nghỉ việc và thôi làm người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp này, kể từ ngày giám đốc công ty ban hành quyết định cho thôi việc (ngày 8/1/2025).

Sở Nội vụ được giao tham mưu kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan đến việc thực hiện quy trình cho ông Nguyễn Quốc Tuấn thôi việc chưa đảm bảo quy định; báo cáo lại UBND tỉnh trong thời gian sớm nhất.

Sở Tài chính được giao chỉ đạo phối hợp Sở Nội vụ xử lý phần đại diện vốn nhà nước tại Công ty CP môi trường đô thị, đảm bảo đúng quy định, tránh để kéo dài, ảnh hưởng đến quản trị doanh nghiệp.

Công ty CP môi trường đô thị Cà Mau - nơi ông Tuấn được cho thôi việc chưa đảm bảo quy định.

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, ông Nguyễn Quốc Tuấn được UBND tỉnh Cà Mau, HĐQT Công ty CP môi trường đô thị Cà Mau phân công làm người đại diện cho hơn 27,5% vốn (trong tổng số gần 92% vốn nhà nước) tại công ty.

Ngày 2/1/2025, Công ty CP Môi trường đô thị Cà Mau có thông báo ông Tuấn không còn giữ chức vụ Phó Giám đốc công ty do kết thúc thời hạn bổ nhiệm, có đơn xin thôi chức và thôi việc. Sau đó, công ty có quyết định cho ông Tuấn thôi việc từ ngày 8/1.

Tuy nhiên, vào trung tuần tháng 6 vừa qua, Giám đốc Công ty CP Môi trường đô thị Cà Mau có văn bản gửi UBND tỉnh về việc xem xét cho thôi việc đối với ông Tuấn. Văn bản này cho rằng việc thông báo ông Tuấn không còn giữ chức vụ Phó Giám đốc công ty chưa đúng với các quy định của UBND tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Giám đốc công ty cũng yêu cầu làm rõ trách nhiệm của người đại diện pháp luật, người đại diện vốn nhà nước, Chủ tịch HĐQT công ty khi nhận đơn xin nghỉ việc của ông Tuấn đã không báo cáo xin ý kiến chủ sở hữu.

Sau đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau giao Sở Nội vụ xem xét, và sở này xin ý kiến Sở Tài chính về nội dung liên quan sai sót trong công tác cán bộ tại Công ty CP Môi trường đô thị Cà Mau.

Về vấn đề trên, Sở Tài chính Cà Mau khẳng định: “Việc ông Nguyễn Quốc Tuấn được công ty cho thôi việc nhưng không trao đổi, thống nhất trong nội bộ, không xin ý kiến cấp có thẩm quyền là thuộc trách nhiệm của Ban lãnh đạo và người đứng đầu của công ty”.

Do đó, Sở Tài chính tỉnh đề nghị Sở Nội vụ rà soát lại quy trình để tham mưu UBND tỉnh xử lý đúng quy định; xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan đến việc cho ông Tuấn nghỉ việc khi chưa có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền.