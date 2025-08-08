Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Công ty phân bón ở Thanh Hóa bị phạt gần nửa tỷ vì vi phạm môi trường

Hoàng Lam
TPO - Vi phạm các quy định về môi trường, một công ty phân bón ở Thanh Hóa đã bị xử phạt vi phạm hành chính hơn 450 triệu đồng.

Ngày 8/8, thông tin từ UBND xã Sao Vàng, tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa có văn bản thông báo đến Công ty Cổ phần phân bón Nhật Long Thanh Hóa về việc chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế – Công an tỉnh Thanh Hóa, Công ty Cổ phần phân bón Nhật Long Thanh Hóa (ở thôn 15, xã Sao Vàng) đã có các hành vi vi phạm như: “Vi phạm các quy định về xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường vào môi trường”; “Vi phạm các quy định về giấy phép môi trường”.

Với các hành vi trên, Công ty cổ phần phân bón Nhật Long Thanh Hóa bị xử phạt hành chính số tiền 458 triệu đồng. Ngoài ra, bị tước quyền sử dụng giấy phép môi trường của cơ sở từ 3 đến 6 tháng để khắc phục vi phạm và buộc phá dỡ công trình, thiết bị được xây lắp trái quy định.

6ef1b95b981a1044490b.jpg
Khu vực hoạt động của Công ty cổ phần phân bón Nhật Long Thanh Hóa

Để khắc phục hậu quả và đảm bảo sức khỏe của người dân trong khu vực, UBND xã Sao Vàng yêu cầu Công ty cổ phần phân bón Nhật Long Thanh Hóa chấp hành nghiêm quyết định xử phạt; tạm dừng hoạt động sản xuất của nhà máy cho đến khi được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xác nhận đã khắc phục xong hậu quả vi phạm.

Bên cạnh đó, công ty cần nghiên cứu phương án di dời cơ sở sản xuất ra khỏi khu dân cư đến vị trí phù hợp; giao Công an xã Sao Vàng, cấp ủy, chính quyền thôn 15 và đề nghị người dân trên địa bàn theo dõi, giám sát việc chấp hành của công ty để kịp thời báo cáo, phản ánh.

Được biết, Công ty cổ phần phân bón Nhật Long Thanh Hóa nằm trên diện tích hơn 9.000m², ngành nghề chính là gia công, sản xuất phân bón vô cơ, công suất đạt 9.000 tấn sản phẩm/năm. Công ty có 2 khu xưởng gia công sản xuất, 2 kho chứa nguyên liệu, 1 kho thành phẩm, 1 xưởng đóng bao và các hạng mục công trình phụ trợ khác; 1 dây chuyền trộn, 2 dây chuyền ép mảnh, 2 dây chuyền vê viên tạo hạt, sấy khô…

Hoàng Lam
