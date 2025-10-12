Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Yêu cầu kiểm điểm vụ bữa ăn ‘đạm bạc’ của học sinh gây xôn xao dư luận

Hoàng Nam
TPO - Sau khi báo chí phản ánh suất ăn bán trú 25.000 đồng nhưng quá “đạm bạc”, UBND phường Ba Đồn (Quảng Trị) yêu cầu Trường Tiểu học số 1 Ba Đồn kiểm điểm và chấn chỉnh.

Theo đó, UBND phường Ba Đồn vừa có văn bản yêu cầu Trường Tiểu học số 1 Ba Đồn nghiêm túc kiểm điểm tập thể, cá nhân liên quan sau vụ suất ăn bán trú 25.000 đồng nhưng quá “đạm bạc” gây bức xúc trên mạng xã hội.

anh-12345-2526.jpg
Suất ăn 25.000 đồng gây xôn xao dư luận.

Theo UBND phường Ba Đồn, khâu bán trú tại trường còn nhiều hạn chế. Qua kiểm tra, suất ăn ngày 6/10 không đúng thực đơn công khai, định lượng thực phẩm ít, chưa đảm bảo dinh dưỡng.

Việc giám sát, quản lý của hiệu trưởng và tổ giám sát bếp ăn chưa chặt chẽ; sự phối hợp giữa nhà trường và phụ huynh trong chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh còn hạn chế.

UBND phường Ba Đồn đã yêu cầu nhà trường rà soát, chấn chỉnh toàn bộ quy trình tổ chức bán trú, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và định lượng khẩu phần. Trường cũng phải công khai thực đơn, hình ảnh bữa ăn hằng ngày trên bảng tin và nhóm Zalo các lớp để phụ huynh cùng giám sát.

Hiệu trưởng và các cá nhân liên quan phải tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm; kết quả báo cáo UBND phường trước ngày 14/10.

Trước đó, như Báo Tiền Phong phản ánh, trưa 6/10, trên Facebook xuất hiện hình ảnh khay cơm chỉ gồm cơm trắng, 1 quả trứng, 3 lát chả, muối mè và một ít canh rau. Nhiều phụ huynh bức xúc cho rằng khẩu phần này khó bảo đảm dinh dưỡng cho học sinh so với mức giá 25.000 đồng. Theo nhiều người, suất cơm này chỉ đáng giá 10.000 đồng.

base64-1760171302558365784811.jpg
Trường Tiểu học số 1 Ba Đồn.

Bà Trần Thị Minh Thủy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Ba Đồn cho hay, trường hiện có gần 600 học sinh ăn bán trú - do một doanh nghiệp cung ứng theo hợp đồng. Bà Thủy thừa nhận suất ăn hôm đó không đạt yêu cầu và đã gửi thư xin lỗi phụ huynh.

Hoàng Nam
