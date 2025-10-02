Quảng Trị: Đình chỉ công tác nữ Phó Hiệu trưởng 'độc quyền bếp ăn' sau vụ ngộ độc tập thể.

TPO - Trước sự phản ứng quyết liệt của phụ huynh học sinh sau vụ ngộ độc tập thể tại Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy (xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị), chính quyền địa phương đã quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với bà Đỗ Thị Hồng Huế, Phó Hiệu trưởng nhà trường.

Phụ huynh mất niềm tin

Ngày 2/10, lãnh đạo UBND xã Kim Ngân cho biết, quyết định đình chỉ công tác đối với bà Đỗ Thị Hồng Huế đã được ban hành và thông báo công khai tại trường để phụ huynh nắm rõ. Bà Huế hiện là Phó Hiệu trưởng phụ trách bán trú của Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy.

Bà Đỗ Thị Hồng Huế (bên trái) bị phụ huynh tẩy chay khi đến thăm học sinh tại bệnh viện.

“Việc đình chỉ là bước tạm thời, chờ kết luận điều tra, xác minh của cơ quan chức năng để có cơ sở xử lý tiếp theo” - vị lãnh đạo xã thông tin.

Trước đó, chiều 1/10, lãnh đạo Sở GD&ĐT Quảng Trị, UBND xã Kim Ngân cùng Ban giám hiệu nhà trường đã có buổi đối thoại với phụ huynh. Nội dung xoay quanh vụ 40 em học sinh phải nhập viện cấp cứu sau bữa ăn sáng tại trường, đồng thời làm rõ trách nhiệm của cá nhân Phó Hiệu trưởng phụ trách bán trú.

Tại cuộc họp, nhiều phụ huynh khẳng định họ không còn niềm tin vào Ban giám hiệu nhà trường, đặc biệt là bà Huế. Nhiều ý kiến cứng rắn, yêu cầu đình chỉ ngay công tác của bà Huế để tránh gây hoang mang, đồng thời thay đổi đơn vị cung cấp thực phẩm cũng như nhân viên cấp dưỡng.

“Chúng tôi không thể yên tâm khi giao con cho nhà trường, nhất là khi phụ trách bán trú lại có biểu hiện thiếu trách nhiệm trong sự việc vừa rồi” - một phụ huynh bức xúc.

Trong nhiều ngày sau sự cố, toàn bộ 75 học sinh bán trú của trường đã nghỉ học, phụ huynh kiên quyết giữ con ở nhà để phản đối. Đến sáng 2/10, sau khi có quyết định đình chỉ bà Huế, 75 em đã được đưa trở lại trường, ổn định học tập.

Hàng loạt tố cáo liên quan

Không chỉ dừng lại ở sự cố bữa ăn sáng, bà Đỗ Thị Hồng Huế còn đối mặt với nhiều đơn thư phản ánh, tố cáo của phụ huynh và giáo viên liên quan đến công tác quản lý, chất lượng bữa ăn bán trú cũng như vấn đề nội bộ nhà trường. UBND xã Kim Ngân cho biết, đang tiến hành xác minh toàn diện những nội dung này.

Buổi đối thoại giữa Sở GD&ĐT, chính quyền xã Kim Ngân, Ban giám hiệu nhà trường với phụ huynh học sinh chiều 1/10.

“Chúng tôi sẽ làm rõ từng phản ánh, không chỉ liên quan đến vụ ngộ độc vừa qua mà còn cả những đơn thư trước đây. Nếu sai phạm được xác định, sẽ xử lý nghiêm theo quy định” - lãnh đạo xã khẳng định.

Theo ghi nhận, sáng 2/10, toàn bộ 75 học sinh bán trú của Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy đã trở lại lớp. Không khí học tập bước đầu ổn định, song tâm lý nhiều phụ huynh vẫn còn lo lắng.

Trong sự cố ngày 26/9, có 75 học sinh xuất hiện triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm, trong đó 40 em phải nhập viện cấp cứu, 35 em còn lại được theo dõi tại địa phương. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của y tế và chính quyền, sức khỏe các em hiện đã ổn định.

Việc tạm đình chỉ công tác nữ Phó Hiệu trưởng bước đầu phần nào trấn an dư luận và phụ huynh. Tuy nhiên, để lấy lại niềm tin của học sinh và cha mẹ, ngành giáo dục Quảng Trị cần có biện pháp quyết liệt hơn, đặc biệt trong việc siết chặt quy trình kiểm soát an toàn thực phẩm tại các trường bán trú vùng khó.

Dư luận đang chờ kết quả điều tra chính thức từ cơ quan chức năng. Liệu đây chỉ là sự cố nhất thời hay là dấu hiệu của những bất cập kéo dài trong công tác quản lý bữa ăn bán trú? Câu trả lời sẽ quyết định không chỉ tương lai công tác của bà Đỗ Thị Hồng Huế, mà còn cả uy tín của nhà trường - nơi 75 học sinh đang học tập.