Tranh cãi nguồn gây ngộ độc thực phẩm cho gần 40 học sinh ở Quảng Trị

TPO - Mặc dù thực phẩm chính trong bữa ăn sáng của các em học sinh ở Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thuỷ, thuộc xã Kim Ngân (Quảng Trị) là bánh tày. Tuy nhiên, nhà trường nghi ngờ nguồn thực phẩm gây ngộ độc là nước và bánh kẹo các em mua ở cổng trường.

Như Tiền Phong đã thông tin, sau bữa ăn sáng bằng bánh tày (loại bánh làm bằng gạo nếp và nhân đậu xanh) ngày 26/9, nhiều em học sinh của Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thuỷ bị nôn mửa, đau bụng dữ dội và được chính quyền địa phương huy động xe đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Lệ Thuỷ.

Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thuỷ - nơi xảy ra vụ ngộ độc khiến 40 em học sinh nhập viện.

Rất may, vụ ngộ độc thực phẩm này đã không gây hậu quả nghiêm trọng. Hiện, nhiều học sinh đã được xuất viện và sức khoẻ ổn định trở lại. Chiều cùng ngày, UBND xã Kim Ngân đã có cuộc làm việc với nhà trường và các cơ quan liên quan để làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ học sinh bị ngộ độc hàng loạt nói trên.

Theo báo cáo của nhà trường, sự việc diễn ra vào khoảng hơn 7 giờ sáng cùng ngày, khi các em học sinh được nhà trường tổ chức cho ăn bữa sáng. Đồ ăn sáng của các em học sinh là bánh tày.

Sau khi ăn được khoảng 10 phút, nhiều em học sinh có biểu hiện đau bụng và buồn nôn. Và khoảng 30 phút sau, số học sinh có biểu hiện trên tăng lên khoảng 20 em. Đến trưa cùng ngày, số học sinh bị ngộ độc tăng lên đến gần 40 học sinh.

Đại diện nhà trường cho hay, trong bữa ăn sáng, nhà trường đã mua đồ ăn là bánh tày. Nhưng vào thời điểm đó, cán bộ nhà trường cũng phát hiện một số em học sinh có mua nước, và đồ ăn liền ở những quán nước xung quanh cổng trường.

Đại diện lãnh đạo nhà trường nghi vấn, đồ ăn sáng không rõ nguồn gốc mà các em mua từ quán nước xung quanh trường không đảm bảo an toàn nên đã xảy ra sự cố trên. Tuy nhiên,khi sự cố xảy ra, nhà trường phát hiện những vỏ bao, chai nước không để lại ở thùng rác.

Ông Đặng Văn Dương, Chủ tịch UBND xã Kim Ngân cho biết: Hiện nay mặc dù các em học sinh đã ổn định, chúng tôi vẫn yêu cầu nhà trường phối hợp với cán bộ y tế tiếp tục theo dõi tình trạng sức khoẻ của các em. Đến khi thực sự ổn định mới tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo.

“Chúng tôi cũng yêu cầu lực lượng công an xã, y tế và các lực lượng chức năng khác vào cuộc làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc đáng tiếc trên. Đồng thời, sẽ xử lý nghiêm cán bộ, nhân viên nhà trường nếu phát hiện những sai phạm dẫn đến sự việc này” - ông Đặng Văn Dương khẳng định.

Buổi làm việc giữa chính quyền xã Kim Ngân và lãnh đạo nhà trường tìm nguyên nhân gây ngộ độc.

Chiều cùng ngày, lãnh đạo sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị cũng có mặt nắm bắt tình hình sự việc, thăm hỏi và động viên phụ huynh học sinh; đồng thời, có những chỉ đạo đối với nhà trường, để đảm bảo sức khoẻ cho các em học sinh.

Sở này cũng yêu cầu nhà trường, khẩn trương phối hợp cùng cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân để có biện pháp xử lý. Lãnh đạo sở cũng lưu ý các trường học trên địa bàn cần kiểm tra kĩ lưỡng nguồn thực phẩm cung cấp vào nhà trường và không để tái diễn sự cố ngộ độc thực phẩm trong các bếp ăn bán trú.