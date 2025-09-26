Hàng loạt cư dân chung cư ở TP.HCM nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sức khỏe

TPO - Ngày 26/9, nhiều cư dân tại một chung cư ở phường Long Bình (TPHCM) đồng loạt bị các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì mua tại cửa hàng trong khu vực.

Chị Th., một cư dân, cho biết bản thân và con trai út đều có biểu hiện sốt, nôn ói, tiêu chảy sau khi ăn bánh mì vào chiều thứ Ba (24/9). "Tôi ăn bánh mì chiều thứ Ba. Đến trưa thứ Tư, tôi bắt đầu đi ngoài phân lỏng, chán ăn, người âm ấm. Chiều cùng ngày, tôi sốt cao, đi ngoài liên tục nên phải đến phòng khám Tâm Bình truyền nước. Bác sĩ ban đầu chẩn đoán sốt siêu vi", chị Th, kể.

z7051586432353-11e3373722d0459100e8ec6c82442d98.jpg
Một cư dân nghi bị ngộ độc thực phẩm do bánh mì đang điều trị tại bệnh viện

Sau nhiều lần đi khám và truyền nước tại phòng khám, chị phải nhập cấp cứu Bệnh viện Hoàn Mỹ, nơi bác sĩ chẩn đoán chị bị nhiễm khuẩn đường ruột gấp 10 lần mức bình thường. Con trai chị dù chỉ ăn một mẩu bánh mì nhỏ cũng bị sốt, tiêu chảy nhẹ.

Anh T., một cư dân khác cùng sinh sống tại chung cư này, cũng chia sẻ về tình trạng của hai con. Sáng thứ Ba, hai bé nhà anh (một học lớp 11 và một học lớp 4) đã ăn sáng tại một điểm bán trong chung cư, bao gồm cả bánh mì và xôi.

"Đến tối thứ Tư, cả hai con về đều bảo là cả ngày hôm đó bị đau bụng, sốt nhẹ. Tôi cho uống thuốc và nghĩ chỉ là đau bụng thông thường. Đến ngày thứ Năm, khi các con đi học về vẫn kêu đau bụng, tôi bắt đầu thấy bất thường", anh T. nói và cho hay, khi kiểm tra nhóm cư dân, anh phát hiện nhiều trường hợp tương tự, ước tính khoảng vài chục người bị ảnh hưởng.

Anh T. cho biết đã trình báo vụ việc với phường và làm đơn tập thể gửi cơ quan chức năng.

Đại diện UBND phường Long Bình xác nhận đã tiếp nhận thông tin từ người dân và đang phối hợp công an điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

z7051657438983-4528c941d202de3720ab0bbd2b60bdf8.jpg
Bình luận về vụ ngộ độc thực phẩm trên mạng xã hội

Liên quan đến vụ việc này, trên mạng xã hội xuất hiện một trạng thái chia sẻ lời xin lỗi và xin chịu trách nhiệm với khách hàng của người được cho là chủ tiệm bánh mì gây ra tình trạng trên với cư dân.

Nguyễn Dũng
