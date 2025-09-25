Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Tài xế xe bồn nghi bị đột tử dẫn đến mất kiểm soát lái gây tai nạn

Nguyễn Dũng
TPO - Sau vụ tai nạn, người dân đến kiểm tra và phát hiện tài xế xe bồn tử vong tại chỗ. Nguyên nhân ban đầu nghi do tài xế xe bồn đột tử khi đang lái xe.

Thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 24/9, tài xế Đ.V.K. (42 tuổi, quê Ninh Bình) điều khiển xe bồn biển số 51C-309.37 chở nhiên liệu lưu thông trên đường Đỗ Mười (quốc lộ 1 cũ), hướng Suối Tiên đi An Sương.

img-5476.jpg
Hiện trường vụ tai nạn

Khi đến trước cổng công ty gỗ Satimex (phường Tam Bình, TP Thủ Đức cũ), xe bồn bất ngờ mất kiểm soát, loạng choạng rồi tông vào một xe máy và xe bán tải đang đậu bên đường. Vụ va chạm khiến các phương tiện hư hỏng.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe máy và xe bán tải không có người nên không phát sinh thêm thương vong.

Sau vụ tai nạn, người dân chạy đến kiểm tra và sơ cứu cho tài xế xe bồn nhưng nạn nhân đã tử vong tại chỗ.

Người phụ nữ là chủ của chiếc xe máy cho biết, chị đến trước công ty trên để chờ đón con gái sắp tan ca. Thường ngày, chị ngồi trên xe máy, nhưng hôm nay đậu xe rồi đi bộ sang chỗ khác nên may mắn thoát chết.

Nhận được tin báo, Công an TPHCM đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ tai nạn giao thông.

Nguyên nhân ban đầu nghi do tài xế xe bồn đột tử khi đang lái xe. Trước thời điểm gây tai nạn,lái xe có thể đã không còn khả năng kiểm soát tay lái.

Nguyễn Dũng
