Xã hội

Google News

Chạy vào đường cấm, tài xế xe khách bị phạt 5 triệu đồng

Nguyễn Dũng
TPO - Sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân, Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT Công an TPHCM) đã vào cuộc xác minh và mời tài xế đến trụ sở làm việc.

Ngày 23/9, Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT Công an TPHCM) đã mời ông Mạc Thanh Tuấn (47 tuổi, quê Lâm Đồng) đến làm việc do điều khiển xe khách đi vào đường cấm.

Clip xe khách vào đường cấm do người dân quay lại được

Trước đó, chiều 20/9, xe khách do ông Tuấn lái mang biển số TPHCM đã đi vào làn hỗn hợp có biển cấm xe khách trên 28 chỗ tại khu vực quốc lộ 1 (đoạn trước Đền Tưởng niệm các Vua Hùng), hướng từ Bến xe Miền Đông mới về cầu Đồng Nai.

Hành vi này của tài xế đã bị một người dân quay lại và đăng lên mạng xã hội. Sau đó lực lượng chức năng vào cuộc xác minh.

z7041265310161-b315fc8b92b1b97f0001e71b1e48fa45.jpg
Tài xế vi phạm làm việc với CSGT

Qua xác minh từ phản ánh của người dân, Đội CSGT Rạch Chiếc đã mời tài xế đến trụ sở. Ông Tuấn thừa nhận hành vi vi phạm và cam kết không tái phạm.

Lực lượng chức năng lập biên bản, xử phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe theo quy định.

Nguyễn Dũng
#TPHCM #xe khách #đường cấm #phạt tiền #vi phạm giao thông #CSGT #đội Rạch Chiếc

