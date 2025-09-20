Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống phương Nam

Google News

TPHCM:

Chạy xe buýt vào đường cấm bị người dân quay clip, tài xế bị phạt

Nguyễn Dũng
TPO - Đoạn clip xe buýt chạy vào đường cấm trên cầu Bình Lợi, TPHCM do người dân quay lại rồi đăng lên mạng xã hội gây xôn xao, tài xế bị công an mời làm việc và lập biên bản xử phạt.

Ngày 20/9, Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT Công an TPHCM) đã lập biên bản xử phạt tài xế Trần Văn Bình (47 tuổi, ngụ Đồng Tháp) vì điều khiển xe buýt đi vào đường cấm.

z7031249259266-bdd3e49e08dd7f48224be8a26812d23f.jpg
Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội

Trước đó, sáng 16/9, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh xe buýt biển số 50H-369.95 chạy vào đường cấm trên cầu Bình Lợi lúc 8 giờ 17 phút.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CSGT Rạch Chiếc tiến hành xác minh, mời đại diện công ty xe buýt cùng tài xế Bình đến làm việc.

Tại trụ sở công an, tài xế và đại diện doanh nghiệp thừa nhận vi phạm. Cảnh sát đã lập biên bản lỗi “đi vào đường có biển báo cấm đối với loại phương tiện đang điều khiển”, đồng thời yêu cầu tài xế cam kết không tái phạm và chấp hành nghiêm luật giao thông.

Theo quy định, hành vi này sẽ bị xử phạt hành chính từ 4–6 triệu đồng và trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe.

Nguyễn Dũng
