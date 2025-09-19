Clip xe buýt tạt đầu ô tô gây thót tim ở cửa ngõ TPHCM

TPO - Đang lưu thông đúng luật trên đường, một nhóm người ngồi trên ô tô hoảng hốt, thốt lên "trời ơi" trong sợ hãi khi bất ngờ bị xe buýt cùng chiều vượt lên tạt đầu...

Ngày 19/9, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài hơn 30 giây ghi lại cảnh một xe buýt chạy ẩu, chuyển làn không đúng quy định, suýt gây tai nạn cho ôtô đi cùng chiều tại cửa ngõ TPHCM.

Hình ảnh xe buýt tạt đầu ô tô gây nguy hiểm

Theo camera hành trình của ô tô ghi lại, sự việc xảy ra vào lúc 11h30 cùng ngày trên đường Võ Nguyên Giáp, đoạn dốc cầu Rạch Chiếc (phường An Khánh, TP Thủ Đức cũ). Xe buýt mang biển số 51B-26732 đã có pha xử lý gây nguy hiểm cho phương tiện cùng tham gia lưu thông.

Theo đó, khi vừa đổ dốc, tài xế xe buýt bất chấp vạch kẻ liền màu trắng – vốn quy định cấm chuyển làn – vẫn cho xe lấn sang trái, tạt ngang đầu ô tô đang lưu thông đúng luật. Trước tình huống khẩn cấp, tài xế ô tô đã kịp đánh lái và thắng gấp, tránh được va chạm, song nhiều người trên xe không khỏi hoảng hốt, thốt lên “trời ơi” trong sợ hãi.

Theo Luật Giao thông đường bộ, vạch đơn liền màu trắng dùng để phân chia làn xe cùng chiều trong trường hợp không cho phép chuyển làn. Do đó, hành vi của tài xế xe buýt đã vi phạm quy định, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông.

Theo Trung tâm quản lý, giám sát GPS, xe buýt 51B26732 hoạt động trên tuyến có trợ giá số hiệu 56 (Bến xe buýt Chợ Lớn - Bến xe Miền Đông mới) do HTX Vận tải Xe buýt Quyết Thắng đảm nhận.

Thông tin ban đầu đơn vị báo và qua kiểm tra, giám sát của bộ phận GPS, Trung tâm ghi nhận: vào lúc 11h34 ngày 19/9/2025, khi đang lưu thông trên đường Võ Nguyên Giáp hướng đến BX. Chợ Lớn, xe buýt chuyển làn không đúng quy định làm xe ô tô phía sau phải dừng đột ngột, gây nguy hiểm cho phương tiện tham gia giao thông.

Hiện cơ quan chức năng đã tiếp nhận và đang làm rõ vụ việc.