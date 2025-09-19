Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Clip xe buýt tạt đầu ô tô gây thót tim ở cửa ngõ TPHCM

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đang lưu thông đúng luật trên đường, một nhóm người ngồi trên ô tô hoảng hốt, thốt lên "trời ơi" trong sợ hãi khi bất ngờ bị xe buýt cùng chiều vượt lên tạt đầu...

Ngày 19/9, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài hơn 30 giây ghi lại cảnh một xe buýt chạy ẩu, chuyển làn không đúng quy định, suýt gây tai nạn cho ôtô đi cùng chiều tại cửa ngõ TPHCM.

huyt.png
Hình ảnh xe buýt tạt đầu ô tô gây nguy hiểm

Theo camera hành trình của ô tô ghi lại, sự việc xảy ra vào lúc 11h30 cùng ngày trên đường Võ Nguyên Giáp, đoạn dốc cầu Rạch Chiếc (phường An Khánh, TP Thủ Đức cũ). Xe buýt mang biển số 51B-26732 đã có pha xử lý gây nguy hiểm cho phương tiện cùng tham gia lưu thông.

Theo đó, khi vừa đổ dốc, tài xế xe buýt bất chấp vạch kẻ liền màu trắng – vốn quy định cấm chuyển làn – vẫn cho xe lấn sang trái, tạt ngang đầu ô tô đang lưu thông đúng luật. Trước tình huống khẩn cấp, tài xế ô tô đã kịp đánh lái và thắng gấp, tránh được va chạm, song nhiều người trên xe không khỏi hoảng hốt, thốt lên “trời ơi” trong sợ hãi.

Theo Luật Giao thông đường bộ, vạch đơn liền màu trắng dùng để phân chia làn xe cùng chiều trong trường hợp không cho phép chuyển làn. Do đó, hành vi của tài xế xe buýt đã vi phạm quy định, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông.

Theo Trung tâm quản lý, giám sát GPS, xe buýt 51B26732 hoạt động trên tuyến có trợ giá số hiệu 56 (Bến xe buýt Chợ Lớn - Bến xe Miền Đông mới) do HTX Vận tải Xe buýt Quyết Thắng đảm nhận.

Thông tin ban đầu đơn vị báo và qua kiểm tra, giám sát của bộ phận GPS, Trung tâm ghi nhận: vào lúc 11h34 ngày 19/9/2025, khi đang lưu thông trên đường Võ Nguyên Giáp hướng đến BX. Chợ Lớn, xe buýt chuyển làn không đúng quy định làm xe ô tô phía sau phải dừng đột ngột, gây nguy hiểm cho phương tiện tham gia giao thông.

Hiện cơ quan chức năng đã tiếp nhận và đang làm rõ vụ việc.

Nguyễn Dũng
#xe buýt #giao thông TPHCM #chuyển làn sai quy định #tai nạn giao thông #đường Võ Nguyên Giáp #quy định chuyển làn

Xem thêm

Cùng chuyên mục