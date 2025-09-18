Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPHCM

Tài xế xe bồn vượt đèn đỏ bị phạt gần 20 triệu đồng

Nguyễn Dũng
TPO - Từ hình ảnh camera ghi lại xe bồn vượt đèn đỏ, Cảnh sát giao thông (CSGT) vào cuộc xác minh lập biên bản tài xế vi phạm. Với lỗi vi phạm này, tài xế bị xử phạt 18 - 20 triệu đồng và bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Ngày 18/9, Trạm CSGT Tây Bắc (PC08, Công an TPHCM) lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông N.T.H. (SN 1970, ngụ phường Đông Hòa), tài xế lái xe bồn trộn bê tông, về hành vi vượt đèn đỏ tại giao lộ Bình Mỹ - Hà Duy Phiên (xã Bình Mỹ).

img-5356.jpg
Hình ảnh xe bồn vi phạm giao thông

Cơ quan chức năng xác định, lúc 15 giờ 30 ngày 16/9, ông H. điều khiển xe bồn biển số 61K-630.xx không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, rẽ trái khi đèn đỏ còn 32 giây. Tại thời điểm đó, giao lộ đông phương tiện qua lại, khiến nhiều người chứng kiến hoảng sợ.

Theo quy định, tài xế bị xử phạt 18 - 20 triệu đồng và bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Clip do người dân ghi lại

Trước đó, ngày 17/8 hình ảnh vụ việc được người dân quay clip đăng tải trên mạng xã hội. Sau khi tiếp nhận thông tin, Trạm CSGT Tây Bắc đã khẩn trương xác minh, mời tài xế lên làm việc và xử lý theo quy định.

Như vậy, chỉ sau một ngày clip lan truyền trên mạng xã hội, cơ quan chức năng đã vào cuộc và xử lý tài xế vi phạm.

Nguyễn Dũng
