Xã hội

Xác minh xe bồn vượt đèn đỏ ở Củ Chi

Nguyễn Dũng
TPO - Ngày 17/9, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài 17 giây ghi lại cảnh một xe bồn trộn bê tông bất chấp tín hiệu giao thông, ngang nhiên vượt đèn đỏ tại giao lộ Bình Mỹ – Hà Duy Phiên (xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi cũ, TPHCM).

Thời điểm xảy ra vụ việc, đèn tín hiệu đang đỏ với thời gian còn lại 33 giây. Tuy nhiên, tài xế xe bồn vẫn điều khiển phương tiện băng qua giao lộ, buộc các xe đi đúng luật phải dừng lại nhường đường, gây lộn xộn và nguy hiểm.

Hình ảnh xe bồn vượt đèn đỏ ghi lại từ clip

Đoạn clip sau khi được đăng tải nhanh chóng thu hút hàng trăm lượt xem, bình luận. Nhiều người bày tỏ bức xúc trước hành vi coi thường pháp luật, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm để răn đe.

Liên quan đến vụ việc, Trạm CSGT Tây Bắc (Phòng CSGT Công an TPHCM) cho biết đang xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định.

Clip ghi lại sự việc

Hành vi vượt đèn đỏ không chỉ vi phạm luật giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn nghiêm trọng. Sự việc này thêm một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về ý thức chấp hành luật của một bộ phận tài xế, đồng thời đặt ra yêu cầu tăng cường xử lý mạnh tay các trường hợp vi phạm để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

